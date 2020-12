재규어, 가상 전기 레이싱카 '비전 그란 투리스모 SV' 공개

[아시아경제 우수연 기자]재규어랜드로버코리아는 재규어 가상 순수 전기 레이싱카 '비전 그란 투리스모 SV(이하 비전 GT SV)'를 공개했다고 17일 밝혔다.

자동차 레이스 게임 '그란 투리스모'용으로 개발된 재규어 비전 GT SV는 공기역학적 디자인, 레이스 우승 기술을 탑재한 파워트레인 기술을 적용해 강력한 퍼포먼스를 발휘한다.

유선형의 경량 복합 차체에 전기 모터 4대가 탑재돼 1903마력의 출력과 3360Nm의 즉각적인 토크를 발휘한다. 지능형 사륜구동 시스템과 토크 백터링을 통한 강력한 구동력과 드라이빙 다이내믹스를 제공한다. 또한 정지 상태에서 약 97km/h까지 단 1.65초 만에 도달 가능하며, 최고 410km/h까지 속도를 낼 수 있다.

이전 모델보다 향상된 모터로 출력 및 토크가 증가하면서 재규어 GT SV는 보다 존재감 있는 고유한 사운드를 낸다. 4만rpm에 도달할 때까지 점점 커지는 사운드로 재규어는 레이징의 즐거움을 느끼고자하는 운전자에게 큰 만족감을 선사할 것으로 기대하고 있다.

지난해 10월 재규어가 선보인 가상의 순수 전기 스포츠카 '비전 그란 투리스모 쿠페(이하 비전 GT 쿠페)'는 혁신적인 디자인, 드라이버 중심의 인테리어, 뛰어난 승차감과 핸들링으로 많은 게이머들의 관심을 받으며 성공을 거뒀다.

재규어 디자인 팀과 SV 팀은 이를 토대로 게이머들의 피드백을 상세하게 분석해 성능을 개선했으며, 수많은 가상 주행 테스트를 통해 비전 GT SV를 완벽한 게임용 전기 내구 레이싱카로 탄생시켰다. 재규어 레이싱팀의 엔지니어들이 포뮬러 E 레이스카인 재규어 I-TYPE을 6년 연속 개발하면서 얻은 지식과 경험을 토대로 개발한 뛰어난 모터 전기 추진 시스템도 적용됐다.

가상 내구 레이싱카로 설계된 '재규어 비전 GT SV'에는 재규어 이전 모델의 레이싱 헤리티지가 곳곳에 적용됐다. 1951년과 1954년 르망에 첫 출전한 C-TYPE과 D-TYPE 등 재규어 레이싱 역사의 상징적인 모델에서 영감을 받아 완성된 외장의 독특한 서킷 보드 패턴 디자인과 펜더의 우아한 실루엣은 비전 GT SV를 돋보이게한다. XJR-14를 비롯한 재규어 혈통의 레이스카에서 영감을 받아 제작된 리어 윙은 효과적인 공기역학 기능을 제공한다.

인테리어도 레이싱 맞춤형으로 제작됐다. 콕핏 내부의 간결하면서 탁 트인 표면은 운전자를 감싸준다. 조각된 듯한 시트에 사용된 새로운 타입파이버(TYPEFIBER) 섬유 등 모든 인테리어 요소는 고급 경량 소재로 정밀하게 제작됐다. 재규어가 개발한 혁신적인 고성능 경량 소재인 타입파이버는 가죽 대체 소재로 편안함과 뛰어난 내구성을 제공한다.

줄리언 톰슨 재규어 디자인 총괄 디렉터는 "D-TYPE, XKSS, I-PACE, I-TYPE 등 모든 재규어는 동일한 DNA를 공유한다"며 "이에 비전 GT 쿠페 디자인팀, 재규어 SV팀 그리고 재규어 레이싱팀이 협력하여 한 차원 높은 특별한 가상의 레이싱카를 만들었다"고 소개했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr