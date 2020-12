SK렌터카, 김해시청에 車관리 솔루션 '스마트링크' 제공

[아시아경제 우수연 기자] SK렌터카가 민간 기업에 이어 관공서에도 자동차 통합 관리 솔루션 '스마트링크' 제공을 확대한다.

SK렌터카는 경상남도 김해시청과 운영중인 일반 업무용 모든 차량에 대해 '공용 차량 통합관리 IoT 시스템 도입'에 대한 계약을 체결하고 향후 1년간의 프로젝트를 함께 추진하기로 했다고 17일 밝혔다.

이번 프로젝트를 통해 김해시청은 향후 공용 차량 관리의 효율성을 높일 것으로 기대하고 있다. 기존까지 김해시청 공용 차량은 부서별로 관리됐으며, 장부를 수기로 작성하고 자동차 키를 직접 챙겨야하는 등 예약 및 배차와 이용을 위한 현황 파악에 번거로움이 많았다.

SK렌터카는 스마트링크를 통해 이 같은 문제를 해결한다. 부서별로 운영해온 차량 관리를 통합 운영으로 전환해 차량 운행 빈도에 맞춰 여유롭게 차량을 이용할 수 있는 환경을 조성한다. 스마트링크 모바일 앱을 통해 차량의 예약·배차 및 이에 대한 이용현황을 한 눈에 파악할 수 있고 차량 문도 앱을 통해 열고 닫을 수 있다. 이를 통해 대면으로 차량 열쇠를 전달해야하는 불편함과 분실 걱정도 덜었다.

SK렌터카의 '스마트링크'는 2017년 SK그룹의 정보통신 기술에 스피드메이트의 차량 관리 역량을 결합해 독자 개발한 자동차 종합관리 솔루션이다. 출시 3년만에 SK그룹사를 포함해 다수의 기업과 지자체 등 210여개 사에서 2만1000여 계정을 운영 중이다.

SK렌터카 관계자는 "남양주 시청에 이어 김해 시청 등 관공서까지 스마트링크를 도입하며 해당 기술력을 인정받고 있다"며 "향후 한국지능정보사회진흥원 등 공신력 있는 기관의 인증을 거쳐 기술의 신뢰성을 높여 다양한 기관·단체에 맞춤형 종합 차량관리 솔루션 제공할 계획"이라고 말했다.

