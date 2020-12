신한생명·오렌지라이프, 전직원 퀴즈대회…"신한라이프 청사진 확인"

신한라이프 가치체계 주제로 진행

[아시아경제 기하영 기자]신한생명과 오렌지라이프는 내년 7월 통합사 '신한라이프' 출범을 앞두고, 감성통합을 위해 전 직원들이 참여한 랜선장학퀴즈 대회를 개최했다고 17일 밝혔다.

이번 대회는 통합사의 비전과 가치체계를 확산하고, 양사 직원간 교류를 통해 상호신뢰와 유대감을 증진하기 위해 마련됐다. 이달 7일부터 16일까지 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산방지를 위해 비대면플랫폼에서 진행됐으며, 두 회사의 동일 부서가 한 팀이 돼 토너먼트 대항전을 펼쳤다.

1차전부터 3차전까지 예선전을 통해 총 164개 팀 중 본선 무대에 진출할 6개 팀이 추려졌다. 본선 경기는 준결승전·3위결정전·결승전 등 세 차례에 걸쳐 진행돼, 최종우승은 신한생명과 오렌지라이프의 상품개발팀이 차지했다.

퀴즈 문항은 신한금융그룹의 미션과 양사 연혁·주요상품·IT시스템을 비롯해 통합사의 비전과 가치체계·일하는 방식 등을 주제로 구성됐다.

회사 관계자는 "통합사의 비전과 일하는 방식은 올초 양사 임직원들이 워크숍, 아이디어 공모 등을 통해 직접 수립한 것"이라며 "이번 대회를 통해 신한라이프의 청사진을 다시 한 번 확인하고 강력한 실천 의지를 다졌다"고 밝혔다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr