티몬, 사회적 거리두기 강화에 '집콕 가전' 매출 2.7배 증가

재택근무 PC제품류 162% 상승…PC 부품류 매출도 급증

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 최근 2주간 홈오피스 및 홈엔터테인먼트 등 '집콕' 관련 가전 매출을 분석한 결과 지난해 대비 평균 2.7배 상승했다고 17일 밝혔다.

사회적 거리두기 강화로 재택근무 등 집에 머무는 시간이 확대되고 있는 가운데 집이 업무와 여가의 핵심 장소로 부각되고 있기 때문이란 분석이다.

재택근무를 위한 PC제품류는 매출이 162% 늘었다. 데스크탑 매출은 143% 증가했고, 노트북 판매도 71% 뛰었다. 화상회의를 위한 웹캠류도 120% 가량 상승했으며 CPU와 메모리, 그래픽카드 등 PC 부품류도 273% 늘어나며 홈오피스족의 관련 장비 구매가 급증한 것으로 나타났다.

집이 영화, 음악감상을 위한 여가의 공간으로도 역할을 하며 홈엔터테인먼트 가전은 173%증가했다. 음향기기, 오디오 매출은 532% 늘었고, 빔프로젝터도 123% 상승했다. 가볍게 영상 콘텐츠를 즐길 수 있는 태블릿 제품의 매출도 300% 이상 급증했다.

이진원 티몬 대표는 "사회적 거리두기가 강화되며 집이라는 생활 공간이 다시금 주목받고 있다"며 "고객들이 생활에 불편함을 느끼지 않도록 생필품 반값 할인 등 맞춤형 행사들을 진행하고 있다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr