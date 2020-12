롯데제과 ‘ABC초코쿠키 쿠키앤크림’, 출시 한달만 500만개 판매

[아시아경제 이선애 기자] 롯데제과의 ‘ABC초코쿠키 쿠키앤크림’이 출시 한 달 만에 500만개가 팔렸다.

17일 롯데제과에 따르면 ‘ABC초코쿠키 쿠키앤크림’은 ‘ABC초코쿠키’ 출시 1주년과 매출 100억원 돌파를 기념해 지난 10월 말 새롭게 선보인 제품이다. 특히 오리지널 제품이 ‘검정’ 초콜릿이었던데 반해, 새로운 제품은 ‘하얀’ 초콜릿으로 대비시켜 맛과 재미를 살렸다. 부드럽고 달콤한 ‘쿠키앤크림 초콜릿’과 카카오 쿠키가 만나 기존 오리지널 제품과는 또 다른 맛의 조합을 보여준다.

‘ABC초코쿠키’는 ‘ABC초콜릿’과 바둑알만 한 크기의 카카오 쿠키가 붙어 있는 제품이다. ‘ABC초콜릿’의 맛이 그대로 느껴지면서도 쿠키의 맛과 섞여, 조화를 이루며 새로운 맛을 낸다. ‘ABC초코쿠키’는 2019년 5월 첫선을 보인 후 3개월 만에 누적 판매 1천만 개를 돌파하며 그해 80억원의 매출을 올리는 등 지난해 최고의 히트 제품 중 하나였다.

출시 한 달 만에 500만개를 돌파한 ‘ABC초코쿠키 쿠키앤크림’의 판매 추세는 오리지널 제품인 ‘ABC초코쿠키’보다 빠르다. 확장 제품이 오리지널 제품보다 더 높은 인기를 얻는 경우는 올해 초코 빼빼로의 매출을 역전했던 크런키 빼빼로 정도로 식품업계에서는 상당히 이례적이다.

한편 롯데제과는 ‘ABC초코쿠키’와 ‘ABC초코쿠키 쿠키앤크림’의 연이은 성공에 힘입어 다양한 신제품 출시 및 마케팅 강화를 통해 ‘ABC초콜릿’에 버금가는 주력 브랜드로서 ‘ABC초코쿠키’를 성장시킬 계획이다.

