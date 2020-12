[아시아경제 이준형 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 135,000 2020.12.17 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 대웅제약, 코로나19(카모스타트) 테마 상승세에 10.0% ↑5년만에 결론난 '보톡스 전쟁'…美 ITC "대웅제약, 21개월간 수입 금지"(상보)전승호 대웅제약 대표 "사실상 승리…균주 도용 혐의 벗어" close 이 식품의약품안전처로부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제 DWJ1248의 임상 2/3상 임상 시험 계획 변경을 승인받았다고 17일 공시했다.

이번 임상 2/3상으로 경증 및 중등중 코로나19 환자를 대상으로 DWJ1248의 유효성과 안전성을 평가할 계획이다.

회사 측은 "임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 약 10% 수준"이라며 "임상시험 및 품목허가 과정에서 기대에 상응하지 못하는 결과가 나와 상업화 계획을 변경하거나 포기할 수 있는 가능성도 있다"고 설명했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr