16인치 LG 그램 출시…12월3일까지 예약판매

그램 라인업 최초 16인치 모델, 무게 1190g

대용량 배터리 탑재, 견고한 내구성…가격 209만원

[아시아경제 한진주 기자] LG전자가 2021년형 노트북 'LG 그램'을 국내에 출시한다. 기존 그램 시리즈에는 없었던 16인치 모델도 선보인다.

LG전자는 17일부터 다음달 3일까지 LG전자 베스트샵과 전국 가전매장, 온라인 판매점에서 LG 그램 예약판매를 진행한다고 밝혔다. 2021년형 그램은 14·16·17인치 3종으로 출시된다.

16일 진행한 온라인 출시 행사에서는 가수 헨리가 그램의 특장점을 듣고 그램송을 제작했다. IT유튜버 비노트는 그램 16을 직접 개봉하며 휴대성과 디자인, 배터리 등을 소개했다.

그램 16은 무게가 1190g에 불과해 기네스협회로부터 최경량 16인치 노트북으로 인증받았다. 80와트시(Wh) 대용량 배터리를 탑재했다.

인텔 11세대 프로세서 타이거 레이크를 탑재해 기존 제품보다 처리속도가 20% 빠르다. 그래픽은 인텔의 내장 그래픽 프로세서 아이리스 엑스이(Iris Xe)를 탑재해 고화질 영상을 선명하게 보여준다.

그램 16은 16:10 화면비에 WQXGA 고해상도 디스플레이를 탑재했다. 15.6인치 노트북보다 화질이 더 선명하고 깨끗하다. 직각으로 마감된 모서리에 화면과 키보드를 연결하는 이음새 부분의 노출을 최소화해 화면 몰입감을 높였다. 충격·고온·먼지·저압 등 미국 국방부의 신뢰성 테스트 7개 항목을 통과했다.

색상은 화이트·실버·블랙 3가지로 출시된다. 가격은 209만원(16Z90P-GA50K 기준)이며 모델별로 상이하다. 예약 구매하면 무선이어폰 'LG 톤프리'와 512GB SSD, 스타벅스 파우치 등을 담은 그램 박스 패키지를 사은품으로 받을 수 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr