소진공, LG헬로비전과 손잡고 침체된 지역상권 활성화

우수한 소상공인 발굴·홍보영상 제작·송출, 소상공인 홍보 지원

[아시아경제 김종화 기자]소상공인시장진흥공단(소진공)이 LG헬로비전과 17일 '소상공인 및 지역경제 활성화를 위한 업무협약'을 체결하고, 소상공인 홍보에 발벗고 나섰다.

업무협약식은 코로나19 확산으로 전국적으로 사회적거리두기가 강화됨에 따라 비대면 화상회의로 개최되며, 조봉환 소진공 이사장과 송구영 LG헬로비전 대표이사가 참석한다. 또 이번 협약식을 기념해 박영선 중소벤처기업부(중기부) 장관이 축사영상으로 양 기관을 격려한다.

이번 협약으로 소진공과 LG헬로비전은 코로나19로 장기간 침체된 지역경제 활성화에 협력하기로 했다. 소진공과 LG헬로비전이 협력해 발굴한 우수 소상공인을 LG헬로비전의 노하우와 방송망을 통해 △TV프로그램, 광고 노출, △SNS 홍보, △커머스 연계 등을 추진하게 된다.

약 2000개에 달하는 소상공인 업체가 LG헬로비전의 주요 플랫폼인 TV프로그램, 뉴스, 광고를 통해 지역주민들에게 소개되며, 온라인이 익숙한 젊은 세대를 위해 SNS를 적극 활용한 타겟 홍보도 이루어질 예정이다.

단순홍보에서 그치지 않고, 실질적인 매출 확대로 연결되도록 e-커머스와 연계해 소상공인 제품을 바로 판매·구매할 수 있는 환경을 구축하기 위한 방안도 모색한다.

이외에도 소진공에서 추진하고 있는 다양한 소상공인 지원정책을 뉴스, 인터뷰 등을 통해 안내하고 공단 6개 지역본부와 LG헬로비전의 23개 지역방송간 소통 창구도 구축해 향후에도 지속적으로 협력해 나갈 계획이다.

조봉환 소진공 이사장은 "이번 협약으로 전도유망하지만 비용 부담으로 적극적인 홍보활동이 어려웠던 소상공인을 지역사회에 알릴 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다"면서 "코로나19로 어려움을 겪는 소상공인에게 직접적인 도움이 될 수 있도록 양 기관이 적극 협력해 지역경제 활성화에 보탬이 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.

송구영 LG헬로비전 대표이사는 "이번 협약은 코로나19로 어려움을 겪는 지역 소상공인과 자영업자를 체계적으로 지원하기 위한 발판을 마련했다는 점에서 의미가 크다"면서 "LG헬로비전의 방송 사업 인프라와 소상공인시장진흥공단의 네트워크를 바탕으로, 소상공인을 지원하고 지역경제를 활성화하는데 힘을 보탤 수 있는 방안을 지속 모색하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr