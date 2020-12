제네시스 GV70 가격 공개…가솔린 2.5 터보 4880만원부터

최상위 가솔린 3.5터보에 풀옵션 적용 시 약 7500만원

[아시아경제 김지희 기자] 제네시스의 첫 중형 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘GV70’의 가격이 16일 공개됐다. GV70는 이달 중 계약 접수를 시작해 내년 1월부터 고객 인도에 나설 예정이다.

GV70 가격은 개별소비세 5% 기준으로 ▲가솔린 2.5 터보 모델 4880만원 ▲가솔린 3.5터보 모델 5830만원 ▲디젤 2.2모델 5130만원부터 시작한다. 모델별로 고객이 선호하는 패키지와 선택 사양에 따라 가격이 상이하다. 제네시스는 엔진, 구동방식, 외장컬러, 휠·타이어, 내장 패키지 등을 원하는대로 구성할 수 있는 '유어 제네시스' 시스템을 GV70에도 적용해 개인 맞춤형 상품을 제공한다.

예를 들어 GV70 가솔린 2.5 터보 모델에 제네시스 브랜드 내에서 높은 선호도를 보이는 AWD(300만원), 19인치 휠&타이어(70만원), 시그니쳐 디자인 셀렉션1(170만원), 헤드업 디스플레이 및 하이테크 패키지 등이 포함된 파퓰러 패키지1(420만원) 등의 옵션을 선택하면 가격은 5840만원이 된다. 최상위 모델인 가솔린 3.5터보 모델에 풀옵션을 더할 경우 7500만원대 가격이 나온다.

아울러 제네시스는 구매 고객에게만 제공하는 세차, 다이닝 등 멤버십 서비스인 ‘제네시스 프리빌리지’ 프로그램도 운영할 예정이다.

한편 지난 8일 글로벌 디지털 공개행사를 통해 선보인 GV70는 제네시스 브랜드의 두번째 SUV 모델이다. 역동적인 이미지를 강조한 외장 디자인과 여백의 미를 극대화한 운전자 중심의 내장 디자인, 럭셔리 SUV에 걸맞는 안정적인 주행감성과 운전의 즐거움을 주는 동력성능 등을 갖췄다. GV70 각 모델에는 전자식 차동제한장치(e-LSD), 스포츠 전용 휠 등이 포함된 스포츠 패키지도 운영한다.

또 고속도로 및 자동차 전용도로에서 주행뿐 아니라 차로변경까지 도와주는 고속도로 주행 보조II(HDA II), 지문으로 인증 가능한 제네시스 카페이, 레이더 센서를 이용한 어드밴스드 후석 승객 알림 등 첨단 편의·안전 사양도 적용됐다.

