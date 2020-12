삼성전자 '초극박 글라스 갤럭시 폴드', 기술대상 대통령상

16~18일 '2020 온라인 산업기술 R&D대전 및 기술대상 시상식'

142개 제품 온라인 전시…최시영 삼성전자 사장 등 32명 유공자 포상

캄텍 등 30개 기업, 'R&D 샌드박스' 시범 적용 기업 선정

[아시아경제 문채석 기자] 삼성전자가 16일 서울 코엑스에서 열린 '2020 대한민국 산업기술 연구개발(R&D) 대전·기술대상 시상식'에서 초극박 글라스 '갤럭시 폴드'로 최고상인 대통령상을 받았다.

산업통상자원부는 이날부터 18일까지 행사를 개최한다고 밝혔다. 산업기술대전은 우수한 R&D 성과물을 국민과 함께 공유하는 기술교류와 소통의 장이다. 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 확산돼 온라인으로 진행한다.

삼성전자는 세계 최초로 초극박 글라스를 적용한 스마트폰인 갤럭시 폴드를 출시한 공로를 인정받았다. 솔브레인도 세계에서 처음으로 '고선택비 질화막 식각제'를 개발해 반도체 제조 효율을 향상시킨 공로로 대통령상을 받게 됐다.

행사 첫째 날엔 산업기술 발전에 공로가 큰 산업기술 진흥 유공자에 대한 포상, 2020년 최우수 기술로 선정된 기술대상 수상기관 시상이 진행됐다.

최시영 삼성전자 파운드리사업부장 사장이 최고 영예인 금탑산업훈장을 받았다. 최 사장은 세계 최초 3차원 낸드 개발 등 핵심 반도체 기술 개발을 이끌었다.

동탑산업훈장은 유장동 에프에스티 대표가 수상하게 됐다. 세계 최초로 수용성 접착제가 적용된 펠리클을 개발해 반도체 생산성 향상에 기여했다.

산업포장은 임기빈 현대자동차 상무와 이성준 SK이노베이션 연구원장이 각각 받았다.

캄텍 등 30개사는 '산업 R&D 샌드박스' 기업에 뽑혔다. 이날 수여식에선 캄텍, 성일에스아이엠, 지에스엠 3개사가 지정서를 받았다.

이들 기업은 정부 R&D 수행과정에서 연구목표 변경, 연구비 사용, 연구비 정산 등에 대한 대폭적 자율성을 부여받게 된다.

이날부터 오는 18일까지 사흘간 온라인 전시관이 열린다. 메가트렌드관, 소재·부품·장비관, K-뉴딜관 등에 총 96개 기업, 7개 기관이 참여해 142개 제품을 전시한다.

메가트렌드관엔 스마트디아그노시스가 세계 최초로 개발한 '스마트폰 동공 분석 심장정보 추출기'와 GPS가 없는 실내에서도 완벽한 자율 주행을 할 수 있는 트위니의 물류로봇 '나르고' 등이 온라인 전시된다.

소·부·장관엔 하나에이엠티의 '3D 프린팅 전용 금속분말' 기술이 전시된다. K-뉴딜관에선 고려대 태양전지 연구실이 추진 중인 슈퍼태양전지를 확인할 수 있다.

연구실은 '알키미스트 프로젝트'의 일환으로 현재 30% 수준인 태양전지 한계효율을 극복하는 혁신 기술을 개발하고 있다. 알키미스트 프로젝트는 실현하기 쉽지 않은 도전적이고 혁신적인 기술 개발을 장려하고 지원하는 프로젝트다.

박진규 산업부 차관은 "코로나 19 확산과 4차 산업혁명으로 불확실성이 확대되는 상황에서 우리는 새로운 산업환경에 대응해 기술 혁신으로 나아가야 한다"고 강조했다.

박 차관은 "정부는 산업 디지털 전환을 가속화하기 위해 법과 제도부터 예산과 규제 개선까지 전 분야에서 지원을 아끼지 않을 계획"이라며 "'알키미스트 프로젝트' 같은 도전적 R&D를 대폭 확대해 혁신적인 R&D 기반 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr