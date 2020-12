'억' 소리나는 초고가 TV 기술 경쟁

[아시아경제 이동우 기자] 삼성과 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 95,800 전일대비 400 등락률 +0.42% 거래량 1,013,826 전일가 95,400 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 초 프리미엄 빌트인 '시그니처 키친 스위트' 매출 '쑥쑥'[주간증시 리뷰]'2770' 거침없는 코스피 질주…'7만전자' 사들이는 개인[주간HOT종목]LG전자, 외국인 순매수세…주가 상승↑ close 가 1억원대의 초고가 TV를 내놓으며 프리미엄 기술 경쟁을 본격화했다.

13일 업계에 따르면 삼성전자는 최근 출고가 1억7000만원 상당의 첫 가정용 마이크로 LED TV 110형을 공개했다. 마이크로 LED 디스플레이는 스스로 빛과 색을 내는 마이크로미터(㎛) 단위의 초소형 LED를 사용한 것이 특징이다.

백라이트나 컬러필터 구조 대신 800만개가 넘는 RGB 소자를 각각 제어해 화면의 밝기와 색상을 고도로 정밀하게 표현 가능하다. 신제품은 무기물 소재를 활용한 10만 시간에 이른다. 유기물 소재를 활용한 제품과 달리 화질 열화나 화면에 잔상 및 얼룩이 남는 번인(Burn-in) 현상이 없다.

삼성전자는 신제품에 반도체 사업에서 축적한 최고 수준의 실장 기술을 접목해 110형 상용화에 성공했다고 밝혔다. 실장 기술이란 마이크로 LED 소자를 기판에 심는 기술로 기존 제품 대비보다 촘촘하고 정밀한 배열이 가능하다. 회사는 110형보다 더 작은 크기의 제품을 생산할 수 있는 기술도 이미 확보한 상태라고 설명했다.

마이크로 LED TV에는 '마이크로 AI 프로세서'는 각 장면에 최적화된 영상과 밝기를 제공해 생동감 및 입체감 넘치는 4K HDR 영상을 구현한다. 이는 QLED 8K에 적용된 퀀텀 프로세서 기술에 자발광 특성과 독자적인 인공지능 알고리즘을 결합해 만든 전용 프로세서다.

사물의 모든 색상을 실제에 가깝게 정확히 표현하는 100%의 색재현성은 물론 기존 제품과 차별화된 명암 제어 기술로 화질의 디테일을 대폭 향상한 것도 장점이다.

LG전자는 앞서 지난 10월 세계 최초 롤러블 TV 'LG 시그니처 올레드 R'을 국내 시장에 출시했다. 제품 출하가는 1억원이다.

LG 시그니처 올레드 R은 화면을 둥글게 말거나 펼 수 있는 플렉서블 TV로 백라이트가 필요 없어 얇고, 다양한 형태로 만들 수 있는 OLED 디스플레이의 강점을 극대화한 것이 특징이다.

화면이 말려 들어가는 정도에 따라 기존의 정형화된 TV 폼팩터로는 불가능했던 다양한 공간 연출이 가능하다. 전체 화면을 시청할 수 있는 풀뷰(Full View), 화면 일부만 노출되는 라인뷰(Line View), 화면을 완전히 없애주는 제로뷰(Zero View) 등을 지원한다.

65인치에 4K 화질에 4.2채널 100W 출력 스피커를 탑재했다. 라인뷰는 음악, 시계, 액자, 무드, ThinQ 홈보드 등 총 5가지 모드를 제공한다.

업계는 두 제품이 1억원이 넘는 초고가인 만큼 판매량이나 매출 손익 보다 자사 브랜드의 기술력 과시와 브랜드 고급화에 중점을 두고 있다고 평가했다. 업계 관계자는 “가전업계가 글로벌 프리미엄 TV시장에서 게임체인저 역할을 강화하기 위해 차세대 디스플레이 개발에 나서고 있다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr