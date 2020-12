유승민 "다른 나라는 백신 접종 들어가…文, 확보 실패 사과하라"

[아시아경제 김혜민 기자] 야권의 대선주자인 유승민 전 국민의힘 의원은 13일 "'K방역이 세계 표준'이라고 으스대던 우리 정부만 무능·태만과 직무유기로 백신을 못 구했다"며 "문재인 대통령은 백신확보 실패에 대해 진심으로 사죄하라"고 주장했다.

유 전 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "영국·미국·캐나다·유럽연합·호주·일본 등 우리가 알 만한 나라들은 이미 화이자와 모더나의 백신을 확보해서 접종에 들어간다"며 이 같이 지적했다.

그는 "문 대통령은 어제 코로나 사태에 대해 '송구한 마음, 면목 없는 심정'이라고 했지만 정말 사과하고 해결해야 할 일은 말하지 않았다"며 "바로 백신"이라고 강조했다.

유 전 의원은 "대통령은 '백신과 치료제가 나오기까지 마지막 고비'라며 마치 백신은 아직 안나왔다는 듯이 말했지만 이미 백신은 나와있다"며 "정말 몰라서 이러는 건가, 아니면 잘못을 인정하는데 인색한 건가"라고 날을 세웠다. 그러면서 "기껏 구했다는 아스트라제네카는 말썽을 일으켜 언제 접종을 시작할지 모른다"고 지적했다.

그는 "대통령은 백신 문제를 직시하라. 국민들은 정부를 믿고 열심히 마스크 쓰고 손 씻고 경제적 고통을 인내한 죄밖에 없다"며 "대통령은 백신확보 실패에 대해 진심으로 사죄하고 청와대와 정부 내 책임자들을 문책하라"고 촉구했다. 그러면서 "백신 조기확보에 총력을 기울여라"고 덧붙였다.

유 전 의원은 "또 다른 절박한 문제는 의료진"이라며 "전국의 의료진들이 치료에 효과적으로 투입될 수 있도록 전폭적인 지원을 다해야 한다. 의사국가고시를 못본 의과대학 4학년, 2749명이 국시를 보게하고 이들을 치료현장에 투입하라"고 요구했다.

그는 "대통령 말대로 '방역비상상황'아닌가. 한 명의 의사가 절박한 상황에서 의대생들과 자존심 싸움을 할 여유가 없는 위기"라며 "국가지도자라면 결단을 내리고 국민의 이해를 구해야 한다"고 말했다. 인공호흡기가 설치된 음압병상도 최대한 확보해야 한다고 주장했다.

유 전 의원은 "대통령이 지금이라도 그동안의 잘못을 참회하고 옳은 길을 간다면 절체절명의 위기를 극복하는데 온 국민이 힘을 합칠 것"이라고 강조했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr