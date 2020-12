"거지 같은, 저리 가라고"…'윤석열 패밀리' 논란 주진우, 유튜버와 실랑이

'나꼼수' 동료 김용민이 제기한 의혹에 답변 요구

"하지 마세요", "저리 가" 응수한 뒤 자동차 타고 떠나

[아시아경제 임주형 기자] 일부 친문(親文) 인사들로부터 이른바 '윤석열 패밀리'라는 비판을 받은 팟캐스트 방송 '나는 꼼수다' (나꼼수) 멤버 출신 주진우 기자가 한 유튜버와 방송국 건물 안에서 실랑이를 벌였다. 해당 유튜버가 주 기자와 윤석열 검찰총장 사이 관계에 대한 의혹을 제기하면서다.

주 기자는 최근 같은 나꼼수 멤버 출신인 김용민 사단법인 평화나무 이사장으로부터 윤 총장과 친분이 있는 게 아니냐는 취지의 의혹을 받았다.

이 가운데 유튜브 채널 '백브리핑'을 운영하는 한 유튜버는 지난 7일 오후 이같은 의혹에 대한 주 기자의 해명을 듣기 위해 tbs 방송국을 방문했다. 주 기자는 해당 방송국에서 DJ로 근무하고 있다.

이 유튜버가 8일 '백브리핑'에 게재한 "주진우에게 물었습니다"라는 제목의 영상을 보면, 유튜버는 전날 주 기자를 따라다니며 "지지자들에게 해명을 해야 하지 않나", "김용민 씨의 폭로가 사실입니까" 등 여러 질문을 던진다. 그러나 주 기자는 "저리 가라고", "하지 마세요"라고 응수한다.

유튜버는 재차 "기자 출신이지 않습니까"라고 묻자 주 기자는 "기자 출신이라고 내가 이 얘기를 들어야 하느냐"라고 반문한다. 또 유튜버가 "시청자나 지지자들에게 해명을 하셔야 하는 것 아닌가"라고 묻자 "별 거지 같은"이라며 "야 (엘리베이터에) 타지 마"라고 목소리를 높인다.

실랑이를 하던 주 기자는 유튜버로부터 '윤석열 총장과 친분이 있는 게 맞느냐' 등의 질문이 이어지자, 이에 답하지 않고 지하 주차장에 세워 둔 차를 타고 떠난다.

앞서 김 이사장은 지난 3일 페이스북에서 주 기자의 실명을 언급하면서, 의혹을 해소하라는 취지로 공개질의에 답변할 것을 요구했다. 이날 김 이사장은 "마침내 그(주 기자)를 '윤석열 패밀리'로 보는 것이 합리적이라는 뼈아픈 결론을 내리게 됐다"며 주 전 기자에 대한 네 가지 의혹을 제기했다.

이 가운데에는 주 기자가 양정철 전 민주연구원장에게 '윤 총장에게 충성맹세를 해라'라는 취지의 요구를 했다는 의혹, 추미애 법무부 장관을 찾아가 추 장관이 발동한 윤 총장에 대한 수사지휘권이 부당하다는 취지로 말했다는 의혹 등이 있다.

이에 대해 주 기자는 지난 6일 자신의 유튜브 채널에 4분여짜리 영상을 올리고 "명백한 허위사실"이라며 의혹을 전면 부인하고 나섰다.

양 전 원장과의 만남에 대해서는 "그런 자리가 없었다"라고 일축했다. 그는 "충성맹세 건배 제의는 존재하지 않는 장면"이라며 "존재하지 않는 말인데 누가 보고 누가 들었다는 것인가"라고 반문하기도 했다.

추 장관의 수사지휘권 발동을 반대했다는 주장에 대해서는 "내가 뭐라고 (장관에게) 그랬겠는가"라며 "추 장관을 만난 건 6개월 전쯤이다. 그게 추 장관과의 마지막 만남"이라고 했다.

한편 지난 2011년 김 이사장 등과 함께 '나꼼수'를 진행하며 친분을 쌓은 바 있는 주 기자는 지난달 26일, 자신이 진행하는 라디오 방송에서 추 장관에 대한 비판적 견해를 소개했다가 일부 친문 인사·누리꾼들로부터 비판을 받은 바 있다.

당시 주 기자는 KBS 라디오 '주진우 라이브'에서 "참여연대나 진보적 단체들, 그리고 정의당에서 '추미애 장관이 너무한 게 아니냐'라고 한다"고 언급했다. 또 다음날(27)에도 소위 '법관 사찰 문건'에 대해 "검사들이 만든 사찰 정보라고 하는 문건 수준이 조악한 부분이 있다"고 지적했다.

그러나 주 기자의 이같은 발언을 두고 일부 친문 성향 인터넷 커뮤니티에서는 "친검(친 검찰) 기자냐", "윤석열 비선(비선 실세)" 등 원색적인 비난이 쏟아졌다.

특히 김 이사장은 지난 2일 자신의 페이스북에 "A를 한때 가족같이 여기고, 그에게 불이익을 가하는 시도에 모든 것을 걸고 싸우리라 다짐했던 제게 이제 매우 혹독한 결심의 시기가 다가온 것 같다"며 "A에게 심각한 배신을 당해 지금도 생각만 하면 분노가 치민다"라고 토로했다. 일부 누리꾼들은 당시 김 씨가 주 기자의 실명을 직접 언급하지는 않았으나, 주 기자를 A로 지칭해 우회적으로 비판한 게 아니냐는 취지로 해석했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr