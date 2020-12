"文정권, 폭망의 길 ‘시동’…분노 치솟아"

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 10일 고위공직자범죄수사처법(공수처법) 개정안을 통과시킨 더불어민주당을 강도 높게 비판했다.

주호영 원내대표는 이날 법안이 처리된 직후 국회 본회의장 앞에서 만나 "참담하고 분노가 치솟는다"며 "국민을 개돼지로 보지 않고서야 어떻게 이럴 수 있나"라고 밝혔다.

주 원내대표는 "이런 막무가내 권력을 국민이 용서할 것 같나"라며 "문재인과 민주당 정권이 폭망의 길로 시동을 걸었다고 확신한다"고 말했다.

배준영 대변인은 구두 논평에서 "공수처가 정권 말기에는 생존 논리로 갈 것"이라며 "그래서 정부·여당은 정권의 피붙이 수준 공수처장을 찾는 것이다. 찾기 어려워 조국 교수라도 임명하고 싶은 심정일 것"이라고 지적했다.

