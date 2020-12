한 때 외교 문제 비화, 뉴질랜드 외교관 성추행 사건 '중재 타결'

주뉴질랜드 한국대사관 "피해자와 사인 간 중재 협의 진행해 타결…견해 차 우호적 해결" 밝혀

[아시아경제 임철영 기자] 한 때 한국과 뉴질랜드 간 외교 문제로 비화 됐던 한국인 A외교관의 현지 직원 성추행 사건이 사인 간 중재 협의를 거쳐 최종 타결됐다.

주뉴질랜드 한국대사관은 7일 보도자료를 내고 최근 웰링턴 대사관에서 근무했던 피해자 현지 행정직원과 사인 간 중재 협의를 진행해 타결을 봤다고 밝혔다. 대사관측은 "양측은 서로 간의 견해 차이가 우호적으로 해결됐음을 확인했다"고 설명했다. 다만 사인 간 합의 내용은 비밀 유지 조항에 따라 공개하지 않기로 했다.

피해자인 현지 남성직원은 지난 2017년 주뉴질랜드 한국대사관에서 근무하던 당시 한국 외교관 A씨로부터 3차례 성추행을 당했다면서 해당 사건을 사법 당국에 고발했다. A씨는 본격적인 조사가 시작되지 이전인 2018년 2월 뉴질랜드를 떠나 외교부 인사에 따라 다른 국가 공관으로 이동했다. 이후 외교부가 자체 감사에서 해당 사건을 확인하고 지난해 2월 감봉 1개월 징계를 내렸다.

그러나 피해자와 대리인을 통해 문제가 다시 수면 위로 떠올랐고 저신다 아던 뉴질랜드 총리는 지난 7월 문재인 대통령과 정상 통화에서 사전에 조율 되지 않았던 해당 사건을 거론, 외교 문제로 비화했다. 문제가 커지자 외교부는 지난 8월 초 외교관 A씨를 대상으로 귀임 발령을 냈고, 외교관 A씨는 14일 만인 8월 18일 귀국했다.

한편 한국 외교관에 대한 뉴질랜드측의 인도 요청은 없을 전망이다. 아던 총리는 지난달 기자회견을 통해 자신의 결정은 아니지만 뉴질랜드 사법 당국이 해당 외교관에 대한 인도 요청을 하지 않을 예정이라고 밝혔다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr