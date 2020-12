[속보] 대전 맥줏집 방문자→동료→가족 연쇄 확산…관련 누적 35명

속보[아시아경제 임주형 기자] 대전 맥주 전문점 관련 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 맥줏집 방문자의 동료를 거쳐 그 가족까지 확산했다.

관련 누적 확진자는 모두 35명으로 늘었다.

4일 대전시에 따르면 확진자들이 동시에 머물렀던 지난달 23일 밤 유성구 관평동 맥줏집을 찾았던 40대 남성(대전 516번)의 직장동료(대전 526번)가 코로나19에 감염된 데 이어 동료의 아내(대전 530번)와 미취학 두 딸(대전 531·532번)도 무증상 상태에서 확진됐다.

516번과 맥줏집에 함께 있었던 515번의 동료(대전 527번)도 확진됐는데, 이 동료의 10대 아들(대전 535번)까지 코로나19에 걸렸다. 검사 당시 무증상이었다.

지난달 26일 이 맥줏집을 방문한 20대 여성(대전 524번)의 어머니(대전 533번)와 오빠(대전 534번)도 검사 결과 코로나19 양성으로 판명됐다. 오빠는 3일부터 기침 증세를 보였다.

맥줏집 관련 확진자들 가운데 직접 방문자는 18명이다. 나머지 17명은 이들로부터 연쇄 감염된 것이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr