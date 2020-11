"김정은 일가, 中 코로나19 백신 맞았다"

美 북한 전문가 주장

고위 지도층 다수도 접종

부작용 발생시 대응 방안 의문

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 김정은 북한 국무위원장이 최근 중국 산 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신을 접종했다는 주장이 제기됐다.

미 싱크탱크 국익연구소의 해리 카지아니스 한국담당 국장은 30일(현지시간) 안보관련 사이트인 '1945' 기고에서 익명의 일본 정보 당국자 2명을 인용, 김 위원장 등 김씨 일가와 북한 지도부 다수가 최근 2~3 주 사이에 중국 정부가 제공한 코로나19 백신 접종을 해왔다고 밝혔다.

카지아니스 국장은 북한 지도부에 제공된 백신이 어느 회사가 제조한 것인지는 확인하지 못했다고 전했다.

그는 베일러 의대의 피터 J. 호테즈 박사의 말을 인용, 중국에는 백신 개발기업 시노백과 캔시노바이오를 포함해 최소 3~4개의 서로 다른 백신이 존재한다고 전했다.

호테즈 박사는 "중국이 세계 최대의 백신 생산국이 될 가능성이 있고 북한에 백신을 제공한다는 사실은 놀라운 일이 아니다"라고 말했다.

카지아니스 국장은 중국의 백신이 3상 임상시험 자료가 공표되지 않아 백신의 효과와 안전성에 관한 의문이 남아 있다고 지적하면서 김 위원장 등이 효과적이지 못한 백신을 접종했을 때 어떤 일이 생길지, 다른 백신으로 재접종을 할 수 있는지에 대해 전문가들도 분명한 답을 제시하지 못했다고 말했다.

카지아니스 국장은 중국이 북한 주민 전체를 위해 백신을 제공할 가능성이 있다고 평가했다. 그는 중국이 코로나19로 인해 북한의 정국이 혼란에 빠질 경우는 물론 대규모 난민 유입 가능성을 우려해 백신을 공급하려 할 것으로 전망했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr