<전보>

◆과장급

▶해양정책실 해양정책관 해양개발과장 구도형 ▶해양정책실 국제협력정책관 국제협력총괄과장 유은원 ▶국립해양조사원 운영지원과장 안완수 ▶부산지방해양수산청 해양수산환경과장 류승규

<승진>

◆과장급

▶동해지방해양수산청장 박성동

주상돈 기자 don@asiae.co.kr