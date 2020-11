[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 23일 오후 신길4동 공공복합청사 개청식에서 참석, 김민석 국회의원, 고기판 구의회 의장을 비롯한 구의원 및 직능단체장 40여 명과 함께 시설라운딩, 제막식, 기념식수 행사를 함께 했다.

신길4동 신청사에는 민원실을 포함해 마을도서관, 장난감도서관, 구민 체력단련실, 다목적 강당이 들어섰으며, 턱 낮춤 시공, 남녀 장애인전용 화장실 설치, 태양열·지열 활용 고효율 조명, 절수형 기기 설치 등 무(無)장애, 에너지 절약, 친환경건물로 지어졌다.

채 구청장은 새로운 청사에서 보다 향상된 행정서비스와 다양한 프로그램 제공으로 구민에게 신뢰받는 행정을 펼쳐나가겠다고 전했다.

