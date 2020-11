◇본부장·센터장

<신임>

▲ 인프라투자본부장 반상우 ▲ 서울1지역본부장 송관훈 ▲ VIP솔루션본부장 류희석

<전보>

▲ 고객솔루션본부장 김을규 ▲ PI운용본부장 유승선 ▲ 종합자산운용본부장 김현석

▲ 투자센터여의도WM 투자센터장 정찬우 ▲ 투자센터판교WM 투자센터장 김대환

