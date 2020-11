카이노스메드, 장수아이디와 MOU…"에이즈치료제 해외 공동진출"

[아시아경제 유현석 기자] 카이노스메드 카이노스메드 284620 | 코스닥 증권정보 현재가 4,265 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,015 2020.11.23 08:58 장시작전(20분지연) 관련기사 카이노스메드, 파킨슨병 치료제 미국 FDA 임상1b상 IND '신청'지속되는 추세에 신속 대응체계에 대한 추가 사용승인 결정!!항생제 테이코플라닌이 치료효과 발견! 연구결과 발표에 주목! close 는 중국 장수아이디(Jiangsu Aidea Pharmaceuticals)와 에이즈 치료제(KM-023)의 해외 시장 공동진출을 위해 협력하기로 양해각서(MOU)를 체결했다고 23일 밝혔다. 양사는 추후 합작법인을 설립할 예정이다.

장수아이디는 카이노스메드의 KM-023 기술 이전을 기반으로 새로운 비역전사효소 저해제(NNRTI) ACC007을 개발하고 있다. 장수아이디는 중국에서 ACC007의 임상 3상을 마치고, 지난 7월 중국 국가 약품 관리 감독국(NMPA)에 신약 승인(NDA) 신청서를 제출했다.

최근 중국 국가 약품 관리 감독국 의약품 평가 센터(CDE)는 ACC007 NDA 신청에 따라 현장 검사를 완료했으며 CDE의 종합적인 검토 이후 최종 NDA 승인이 기대된다.

카이노스메드와 장수아이디는 ACC007의 유망한 중국 임상시험 결과에 따라 합작사를 통해 글로벌 시장(한국과 중국 제외)에 진출하기로 결정했다.

카이노스메드 관계자는 “최근 중국 파트너인 장수아이디는 새로운 에이즈 신약 적용에 대한 현장 검사를 완료했기 때문에 중국에서 신약 승인에 매우 가까워졌다”며 “신흥 시장에 진출하기 위한 협력이 카이노스메드와 장수아이디의 합작 투자를 통해 추진력을 얻을 것으로 기대한다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr