[아시아경제 이창환 기자] 일본의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 사흘째 신기록을 경신하고 있다.

21일 현지 언론에 따르면 전일 일본의 코로나19 확진자는 오후 10시30분까지 2425명이었다.

이에 따라 일본의 누적 확진자는 12만8335명으로 늘었다. 사망자는 1982명이다.

일본의 하루 신규 확진자는 지난 18일부터 사흘 연속 2000명을 넘기며 사상 최고를 경신하는 중이다.

일본에서 코로나19 확산 속도가 빨라진 것은 계절이 바뀐것과 더불어 일본 정부가 추진하는 경기 부양책이 영향을 줬다는 지적이 나온다.

일본 정부는 국내 여행비의 일부를 지원하는 '고투 트래블'(Go To Travel)과 외식비 일부를 포인트로 지급하는 '고투 이트'(Go To Eat) 등을 시행 중인데 이들 정책의 영향으로 감염이 더 빠르게 확산한다는 분석이다.

