분양시장 숨고르기…다음주 분양 나서는 3718가구는

[아시아경제 김유리 기자] 다음 주 '더샵프리미엘' 등 전국에서 3718가구가 분양에 나선다.

21일 부동산114에 따르면 11월 넷째 주에는 전국 7개 단지에서 총 3718가구(일반분양 3535가구)가 분양을 시작한다. 대구 북구 침산동 '더샵프리미엘', 대구 중구 남산동 '해링턴플레이스반월당2차', 대구 달성군 유가읍 '대구테크노폴리스예미지더센트럴' 등이 분양을 시작한다. 모델하우스는 17개 사업장에서 개관을 앞두고 있다. 경기 오산시 원동 '오산롯데캐슬스카이파크', 대전 유성구 용계동 '힐스테이트도안2차', 경북 포항시 오천읍 '힐스테이트포항' 등이 개관을 준비 중이다.

포스코건설은 대구 북구 침산동 305-4에 '더샵프리미엘'을 분양한다. 지상 최고 48층, 3개동 규모로 아파트 70·84㎡(전용면적) 300가구와 주거형 오피스텔 84㎡, 156실로 구성된다. 교육시설로는 칠성초(배정 예정), 침산초, 달산초, 침산중, 대구일중, 칠성고, 경상여고 등 다수의 학교가 단지 인근에 있다. 침산네거리의 학원가와 경북대학교도 가깝다. 신천대로, 노원로, 북대구IC 등 주요 도로를 편리하게 이용할 수 있으며 대형마트와 백화점, 대구복합스포츠타운, 대구오페라하우스 등 각종 편의시설도 인근에 있다.

롯데건설은 경기 오산시 원동 712-1 일대에 '오산롯데캐슬스카이파크'를 분양한다. 오산 최초의 롯데캐슬 브랜드 아파트로 지하 3층~지상 최고 23층, 18개동, 65~173㎡, 총 2339가구 규모 브랜드 대단지다. 동측에는 마등산이 위치해 있고 단지 바로 앞에는 수변공원 조성이 예정돼 있다. 약 1만1000㎡의 대규모 특화 커뮤니티가 구성되며 오산 최초의 단지 내 실내수영장을 비롯해 실내골프클럽, 피트니스, 게스트하우스, 키즈카페, 키즈짐, 어린이도서관, 멀티코트, 다목적홀 등이 도입될 예정이다.

현대엔지니어링은 대전 도안신도시에 '힐스테이트도안2차'를 분양한다. 지하 4층~지상 14층, 8개동, 84㎡, 총 516실 규모의 주거용 오피스텔 상품이다. 단지 내에는 상업시설인 '힐스에비뉴도안2차'가 함께 구성될 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr