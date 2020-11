[특징주]교촌에프앤비, 코스피 상장 이틀째 강세 지속

[아시아경제 구은모 기자] 교촌에프앤비 교촌에프앤비 339770 | 코스피 증권정보 현재가 36,700 전일대비 5,700 등락률 +18.39% 거래량 13,765,988 전일가 31,000 2020.11.13 09:59 장중(20분지연) 관련기사 교촌에프앤비, 검색 상위 랭킹... 주가 13.06%[AI분석]증권사 애널리스트이 추천한 우량주 총정리 close 가 상장 첫날 상한가에 이어 이틀째 강세를 이어가고 있다.

13일 오전 9시33분 현재 교촌에프앤비는 전 거래일 대비 21.29%(6600원) 오른 3만7600원에 거래됐다.

전날 교촌에프앤비의 주가는 시초가(2만3850원) 대비 가격제한폭(29.98%)까지 오른 3만1000원에 장을 마감했다. 이는 공모가(1만2300원)의 2.5배(152.03%)에 달하는 수준이다. 상장 첫날 상승을 주도한 것은 개인 투자자들이었다. 개인은 교촌에프앤비의 주식을 739억원어치 순매수했는데 이는 코스피 순매수 2위에 해당하는 수준이다. 일일 거래대금 역시 8102억원으로 상장지수펀드(ETF)를 제외하고 삼성전자(1조686억원)에 이어 코스피 2위에 올랐다.

1991년 설립된 교촌에프앤비는 지난 8월 말 기준 오프라인 가맹점 수는 1234개로 가맹점 합산 매출액 기준 시장 점유율 약 11%인 국내 1위 치킨 프랜차이즈 업체다. 외식 프랜차이즈로는 처음으로 코스피에 직상장했다.

상장에 앞서 기관 수요예측 경쟁률은 999.44대 1로 공모가를 희망범위의 상단으로 확정했다. 일반 청약 경쟁률도 1318.29대 1로 높은 수준을 기록했다.

