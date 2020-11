롯데손보, 3분기 순이익 708억 "사업비 효율화"

[아시아경제 오현길 기자] 롯데손해보험 롯데손해보험 000400 | 코스피 증권정보 현재가 1,750 전일대비 30 등락률 +1.74% 거래량 1,493,116 전일가 1,720 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 롯데손보, 3분기 영업이익 78억...전년比 흑자전환【화제의테마】 내일 (26일) 급상승 시작하는 '핵심 테마' 4選롯데손해보험, 손해보험 테마 상승세에 10.09% ↑ close 은 3분기 누적 당기순이익이 708억원으로 전년 동기 대비 105.4% 증가했다고 10일 공시했다.

3분기 누적 매출액(원수보험료)은 1조6591억원으로 지난해 같은 기간보다 10.5% 감소했으나, 영업이익이 978억원으로 117.5% 늘었다.

롯데손보는 매출 감소와 관련해 자동차보험과 장기저축성 보험의 디마케팅(de-marketing) 때문이라고 밝혔다. 반면 수익성과 신계약가치가 우수한 장기보장성 보험은 전년 동기 대비 16.1% 성장했다고 설명했다.

3분기 신계약 가치는 401억원으로, 전분기 332억원 대비 증가했다.

아울러 누적 손해율은 지난해 3분기 93.9%에서 올해 3분기 88.7%로 낮아졌다. 인건비 등 사업비도 효율화해 사업비와 손해율을 합친 합산비율도 전년 동기 대비 3.0%포인트 하락한 110.8%를 기록했다.

롯데손보 관계자는 "장기 내재가치 증대를 최우선 목표로 삼아 보험업의 본연의 경쟁력을 높이기 위한 노력을 지속하고 있다"며 "3분기 누계 영업이익은 연초 가이던스 공시를 통해 밝힌 1135억원 대비 86.2%를 달성했다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr