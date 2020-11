[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 11일 코엑스에서 열린 ‘2020 대한민국 일자리 엑스포’에 참석했다.

구는 전액 구비로 지원 중인 ▲중소기업 청년인턴십 사업 ▲무역마스터 전문가 육성사업을 온오프라인으로 동시 소개, 강남 스타트업센터와 스타일 브랜드(MEMEWE Gangnam)을 홍보했다.

정순균 구청장은 "한국판 뉴딜의 성공을 위해 지자체로서 시대가 필요로 하는 정책과 지원 방안을 마련할 것"이라고 말했다.

