"보령댐 수질관리 협력"…수공-광해관리公, 광산피해 방지 협약

[아시아경제 김보경 기자] 한국수자원공사는 한국광해관리공단과 11일 경기 과천에 위치한 수공 한강유역본부에서 댐 상류 지역 광해방지사업 업무협약을 체결한다.

광해란 '광산피해'의 줄임말이다. 광산에서 발생하는 잔여 광물질의 중금속 등이 토양과 지하수를 오염시키는 환경피해를 의미하며 전문적인 관리가 필요하다.

이번 협약은 충남 보령시 소재 보령다목적댐 상류 지역에 위치한 폐탄광 유출수의 댐 내 유입을 저감해 수질 안전과 수생태계를 보전하기 위해 마련됐다.

협약은 광해방지시설의 설치를 위한 조사, 설계 및 공사, 광해방지를 위한 연구, 정보교류, 기술개발, 교육 등을 위해 상호 협력한다는 내용을 담고 있다.

이번 협약을 통해 양 기관은 보령댐 상류의 태화탄광과 오성탄광 광해방지 시설의 신규 설치 및 운영관리 사업을 시행한다. 향후 광해방지기본계획(2022~2026년) 수립 시 댐 상류 광해방지 사업에 추가로 협력하기로 했다.

양 기관은 지난 2012년 3월 보령댐 등에 대한 광해방지 사업 상호협력 협약을 체결한 바 있으며, 이번 협약으로 지속적인 댐 상류 폐탄광 광해방지 사업을 펼칠 예정이다.

보령다목적댐은 총 저수용량 1억1690만㎥로, 1998년 10월 준공돼 현재 충남 서부의 8개 시군 약 48만명의 시민들과 태안·당진·신보령·신서천 4개 화력발전소에서 쓰이는 물을 안정적으로 공급하고 있다.

박재현 수자원공사 사장은 "이번 협약으로 댐 저수지 상류의 이해관계자들이 수질 및 수생태계 보전을 위해 더욱 협력하는 계기가 될 것"이라며 "대한민국 물관리 전문기관으로서 댐 저수지 수질 관리에 힘써 국민 신뢰를 높이기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

