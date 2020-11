"서류 위조, 야간에 학생 투입" 애플, 대만 페가트론에 발주 중단

[아시아경제 조슬기나 기자] 애플이 자사 노동규정을 위반한 아이폰 제조협력사 페가트론에 추가 발주를 중단하기로 했다.

애플은 9일(현지시간) 성명을 통해 대만 페가트론이 서류 위조 등으로 야간·초과 근무에 학생 근로자를 투입시키는 등 학생 근로자를 대상으로 한 프로그램 관리 규정을 위반했다고 발표했다. 일부 학생 근로자들의 경우 전공과 관련없는 업무를 수행하기도 한 것으로 확인됐다.

애플은 "페가트론이 감독 시스템을 피하기 위해 서류를 조작하는 등 엄청난 노력을 기울였다"며 "관련 시정조치를 완벽하게 이행할 때까지 신규 발주가 이뤄지지 않을 것"이라고 밝혔다.

페가트론은 대만 폭스콘과 함께 아이폰 등을 위탁 생산하는 애플의 주요 협력사다. 이 회사는 별도의 성명을 통해 중국 상하이, 쿤산 공장의 학생근로자들에 대한 규정 위반 사례가 확인됐다며 이들을 업무에서 제외하고 적절한 보상을 취했다고 전했다. 페가트론은 관련 프로그램 책임자도 해고한 상태다.

경제매체 CNBC는 "이번 조치는 (기존에 발주된) 아이폰 생산에는 영향을 미치지 않을 것"이라며 "애플은 대규모 아이폰 생산을 위해 페가트론, 폭스콘 등 해외 제조사에 의존하고 있으나, 이들 회사를 둘러싼 노동 이슈는 끊이지 않아왔다"고 전했다. 현

