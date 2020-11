경동고등학교내 주민 건강지킴이 성북구립휘트니스센터 개관

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 지난 2일 오전 11시 경동고등학교내 주민 건강지킴이 성북구립휘트니스센터 개관식을 가졌다.

개관식에는 이승로 성북구청장을 비롯해 김일영 성북구의회의장 등 주민 50여명이 참석하여 행사를 진행, 현판식과 더불어 시설을 주민들과 관람하는 시간을 가졌다.

성북구립휘트니스센터는 성북구 보문로 29길 49(경동고등학교내 동인관 지하1층)에 위치, 운영시간은 평일은 오전 6~오후 10시, 토요일 오전 7~오후 6시, 공휴일 오전 10~오후 6시(매주 일요일 휴관)이다.

프로그램으로는 체형관리반, 개인 트레이닝, 기구 필라테스 등을 운영할 예정, 상담 및 등록 문의는 성북구 도시관리공단으로 하면 된다.

이승로 성북구청장은 “학교와 지역의 상생으로 학교 내 유휴공간을 주민을 위해 제공해준 경동고등학교에 감사의 말씀을 드리며, 다양한 지역에 공공체육시설을 조성하여 지역간의 격차를 해소하고 지역주민의 건강한 삶을 위한 체육활동 참여기회를 확대하겠다”고 했다.

