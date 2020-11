강진군, 300여 명의 축구인 땀방울로 하나가 되다

[아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군은 지난 7일 강진 종합운동장에서 ‘제24회 강진군수기 직장 및 사회단체 축구대회’를 성황리에 마무리했다고 9일 밝혔다.

관내 5개 팀 300여 명의 동호인, 임원과 가족이 참여했으며 선수 간 열띤 경쟁 속에서 서로의 실력을 점검하며 화합의 시간을 가졌다.

강진군청팀과 강진수협팀 간 경기로 시작해 운수 연합팀 대 강진경찰서 팀의 마지막 경기까지 풀리그전으로 진행된 대회는 강진수협팀이 우승을, 강진군청팀이 준우승을, OB 축구회와 경찰서팀이 공동 3위를 차지했다.

대회는 애초 5월경에 개최하려 했으나 코로나19 상황에 따라 사회적 거리두기가 1단계로 하향되면서 개최가 결정됐다. 발열 체크, 마스크 착용, 방명록 작성 및 소독 등 철저한 방역 활동 속에 진행했다.

이승옥 강진군수는 “코로나19 청정지역이 되도록 애써주신 군민 여러분에게 감사하며, 철저한 방역수칙 준수 속에 안전하게 대회가 개최되도록 물심양면 애써주신 축구협회에 감사드린다”며 “앞으로도 코로나19 감염 위험이 있는 상황임을 엄중히 인식해 방역 대책을 빈틈없이 하는 가운데 각종 스포츠대회와 프로그램 추진으로 지역경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

김주훈 강진군체육회장 직무대행은 “체육 활동은 건강증진뿐만 아니라 군민 화합의 장이 된다”며 “특히 축구는 11명의 선수가 하나가 돼야 하는 종목으로 앞으로도 화합의 장이 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 군은 오는 27일부터 내달 4일까지 전국 실업·대학교 대항 배드민턴 선수권대회를 개최한다. 각종 대회 개최 및 전지훈련 유치로 지역경제 활성화에 매진할 계획이다.

