[종합]BTS 슈가, 어깨 수술 받았다 "8년간 이어진 통증…병역·가수활동 위해 결정"

8년간 이어진 어깨 통증…결국 수술 결심

빅히트 "병역·가수활동 위해 고민 끝 결정"

슈가 "잠시 자리 비우더라도 기다려달라"

팬들 "걱정된다. 건강 회복하길" 우려

[아시아경제 김봉주 기자] 새 앨범 발매를 앞둔 그룹 방탄소년단(BTS)의 슈가(본명 민윤기)가 어깨 부상으로 당분간 대부분의 공식 활동에 불참한다.

BTS 소속사 빅히트엔터테인먼트는 6일 팬 커뮤니티 위버스를 통해 "슈가가 지난 3일 좌측 어깨 부위의 파열된 관절와순을 봉합하는 수술을 받았다"고 밝혔다.

빅히트는 "슈가 본인이 병역 의무를 이행함에 있어, 그리고 병역 이후 이어질 가수 활동을 위해서라도 건강한 상태를 만드는 것이 중요하다고 판단했다"며 "당사와의 긴 고민 끝에 수술을 결정했다"고 전했다.

그러면서 "(슈가 어깨의) 수술 부위가 안정적으로 회복됐다는 의사 소견을 받고 나면 재활 치료를 거쳐 건강한 모습으로 다시 무대에 오를 것"이라고 덧붙였다. 당분간 슈가는 회복에 전념할 예정으로 보인다.

이어 "새 앨범 'BE' 활동 기간에도 팬 여러분과 만남이 어려울 수 있다"며 "상심과 염려를 끼쳐 송구하다"고 했다.

빅히트에 따르면 슈가는 2012년 사고를 겪고 이듬해 어깨의 상완골 탈구 진단을 받았다. 이후 그는 지난 8년간 어깨 부상으로 어려움을 겪었다. 특히 팔을 높이 올리는 동작이 되지 않거나 갑작스럽게 통증을 느끼는 등 다양한 증상을 겪어왔다.

그러다 지난해에는 왼쪽 어깨 관절 주변 연골 파열을 의미하는 '좌측 후방 관절와순 파열' 진단을 받았다.

그는 활동 내내 각종 재활 훈련과 치료를 받아오다 크게 호전되지 않아 수술을 결심한 것으로 전해졌다.

슈가는 최근 서울시내 한 병원에 입원해 어깨 수술을 받은 뒤 무리가 가지 않는 선에서 새 앨범 준비 막바지에 돌입한 것으로 전해졌다.

빅히트는 "최근에는 증상이 나타나는 주기가 더 짧아져 무대뿐만 아니라 일상생활에서도 불편함이 컸다"고 전했다.

슈가는 빅히트를 통해 "팬 여러분의 걱정과 우려, 아쉽고 서운한 마음 모두 잘 알고 있다"면서 "더 건강한 모습으로 여러분을 만나기 위해 준비하는 시간으로 생각해주시고, 잠시 자리를 비우더라도 기다려달라"고 전했다.

해당 소식이 전해지자 팬들은 "슈가오빠 아프지마", "내가 더 아프다", "아프지 않았으면 좋겠다. 걱정된다" 등의 반응을 보였다.

한편 BTS는 오는 20일 새 앨범 'BE (Deluxe Edition)'를 발매한다. BTS 새 앨범 발표 소식에 전 세계 팬들의 이목이 집중되는 상황이다.

또 오는 22일(현지시간) 미국 대형 음악시상식 '2020 아메리칸 뮤직 어워드'에서 새 앨범 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 무대를 처음으로 공개한다.

BTS는 지난 8월 발표한 싱글 '다이너마이트'로 미국 빌보드 핫100 차트에서 한국 가수 최초로 1위를 기록한 바 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr