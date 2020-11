김종인 “野, 국민정서 따라가지 못하면 집권 불가능”

"당이 계속 변화하는 모습 보여야"

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 5일 "당이 계속 변화하는 모습을 보여서 국민이 국민의힘을 한 번 믿어도 되겠구나 하는 정도까지 변화하지 않으면 안되는 게 현실"이라고 밝혔다.

김 위원장은 이날 여의도 당사에서 열린 대외협력위원회 정책 네트워크 드림 발대식에서 "지난 총선에서 과거의 어느 야당도 겪어보지 못한 참패를 당했다"며 "선거의 결과에 대해 냉정하게 평가하지 않으면 우리가 무엇을 지향하는 정당인지 국민에게 알릴 수 없다"며 이같이 말했다.

김 위원장은 “근대 정당이라는 게 국민 정서를 제때 따라가지 못하면 집권도 불가능하다"며 "과거 야당이라고 하면 금방 생각나는 게 극한투쟁, 장외에 나가서 소리나 치고 하는 것이다. 지금은 야당이 그렇게 해도 될 수가 없다"고 밝혔다.

김 위원장은 "교육 수준이 높아져 모든 정보를 접하고 있기 때문에 정당이 소리치지 않아도 국민들은 다 알고 있다"며 "국민 생활과 관련한 분야를 철저하게 파고들어서 무엇을 했을 때 국민 생활이 편해질 수 있느냐는게 정치인의 사명"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr