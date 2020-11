[아시아경제 금보령 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 359,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 336,500 2020.11.05 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감카카오, 최근 5일 개인 32만 2603주 순매수... 주가 35만 8000원(+6.39%)예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승 close 는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 전년 대비 103.5% 증가한 1202억1500만원으로 잠정 집계됐다고 5일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1조1004억3700만원으로 40.5% 늘었다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr