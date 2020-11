[드링킷] '이색 콜라보'를 입은 신상 맥주 시음기

뻔하지 않고, FUN한 맥주들!

최근 편의점 및 맥주 업계를 보면, 누가 누가 더 신박한 콜라보를 펼치나 대결을 하는 것만 같다. 제분회사 ‘곰표 밀 맥주’, 웹툰 호랑이 형님의 ‘순한 IPA’에 이어 상상도 못 한 콜라보를 펼친 맥주 제품을 또 한 번 만나볼 수 있다는 소식을 듣고 얼른 낚아채 왔다. 캔 패키지도 꽤 예뻐서 빈 캔을 방 한 켠에 진열해놓고 싶은 마음이 들 정도디. 방구석 맥주 축제에 모셔와 볼 제품, 어떤 녀석들일까.

오늘 만나볼 새로운 맥주는 말표 흑맥주, 유미의 위트 에일 그리고 로동 맥주. 세 제품 모두 독특한 패키지로 눈길을 끈다. 신상 주제에 패키지까지 예쁘다니, 반칙 아닌가 싶을 정도다.

말표 흑맥주

( 말표산업 X 스퀴즈 브루어리 )

국민 구두약으로 불리는 말표산업과 스퀴즈 브루어리의 합작품 '말표 맥주'. 곰표에 이어 약간의 레트로 감성이 더해졌다. 보리 맥아를 태워서 어두운 빛을 낸 흑맥주로, 여섯 가지 맥아를 특수 배합해서 다크초콜릿과 에스프레소 향을 살렸다고 한다. 그리고 여기에 밤 향을 첨가해 가을의 느낌을 듬뿍 묻어나게 한 것이 특징.

▶ 맛은 어땠을까?

잔에 따르자마자 진한 다크초콜릿 냄새가 강렬하다 못해 맹렬히 달려드는 느낌이다. 밤 향은 잘 느끼지 못하겠다는 의견이 지배적이었고, 원두 특유의 탄 맛이 짙었다. 끝 맛이 닝닝한 아메리카노 스타일. 평소 아메리카노를 즐겨 마시는 편임에도 쓴맛이 진하게 느껴진다.

가벼운 맛의 흑맥주가 마시고 싶은 날 불현듯이 떠오를 것 같은 맛. 흑맥주 덕후인 다른 에디터는 구수함이 거의 없어서 본인에게는 너무 라이트 한 맥주 같다는 평을 남기기도 했다. 진한 흑맥주를 생각했다면, 조금 실망할 수도 있을 것 같은 맥주. 탄산은 다른 흑맥주들보다 자기주장이 강한 편이다.

▶ 추천하는 안주 조합

스퀴즈 브루어리에서 추천한 밤 양갱과 함께 먹어봤다. 말표 흑맥주 특유의 쌉싸래한 맛에 달콤한 밤 양갱, 처음 시도해보는 조합이었는데 고개가 절로 끄덕여진다. 2% 부족한 달콤함을 양갱이 부드럽게 보완해 준다. 이 외에는 버터구이 오징어나 초콜릿 바와 함께 먹는 것을 추천한다. 재 구매 의사는 아마도 반반. 5점 만점에 2.5점.

유미의 위트 에일

( 유미의 세포들 X 핸드 앤 몰트 )

이미 결말이 나왔지만, 완결을 원하지 않는 독자들이 현실을 부정하며 5년 치 이야기를 모조리 정주행하는, 누적 조회 수 30억 뷰를 자랑하는 장수 웹툰 <유미의 세포들>과 상상 페일 에일로 유명한 핸드 앤 몰트의 콜라보 제품 '유미의 위트 에일'이다.

웹툰 주인공 ‘유미’가 좋아하는 것으로 가득 찬 귀여운 노란 패키지 디자인이 눈길을 끈다. 효모 특유의 바나나 향과 달콤한 향신료 향을 강조해 만든 독일식 헤페바이젠.

▶ 맛은 어땠을까?

캔 뚜껑을 톡- 따자마자 구운 옥수수 냄새가 “안녕? 나 얼른 마셔봐” 하고 말을 건네는 기분. 다른 밀 맥주보다 더 구수한 향이 묻어났다. 꼭 잔에 따라서 향을 충분히 맡아본 다음 마셔주길! 목을 부드럽게 타고 넘어가서 편하게 마실 수 있는 정도의 탄산감을 보인다.

구수한 향기와 달리 약간의 떨떠름한 끝 맛 덕에 ‘출출 세포’가 당장이라도 폭주할 것만 같다. 특출난 맛은 아니지만 가벼운 낮맥 & 혼술을 할 때 즐기기 좋을 것 같은 맥주다.

▶ 추천하는 안주 조합

앞서 말했듯 맥주 자체가 톡톡 튀는 맛은 아니기에, 혀끝을 자극하는 안주들과 먹었을 때 조합이 좋을 것 같다. 유미가 좋아하는 매운 밀떡볶이나 크림치즈를 듬뿍 올린 크래커와 먹는 것을 강력 추천한다. 재 구매 의사, 5점 만점에 3점.

신바람 로동 맥주

( 플레이그라운드 X 생활맥주 )

다양한 수제 맥주업체와 콜라보 하는 것이 취미(?)인 것 같은 생활 맥주가 또 한 번 일을 냈다. 플레이그라운드와의 처음 펼친 협업의 결과물, '신바람 로동 맥주' 등장! 일개미 같은 우리의 로동(노동) 생활에도 신경을 써 주다니…(아련)

▶ 맛은 어땠을까?

벨기에 지역의 농부들이 농번기에 마시던 맥주에서 유래된 ‘세종’스타일 맥주로 상큼하면서 시원한 허브 향을 맡아볼 수 있다. 색은 전반적으로 맑은 황금빛깔을 띠며, 곡물 맛으로 가득 찬 녀석이다. 한마디로 정리하자면 퇴근 후 지친 몸을 이끌고 콸콸(네?) 들이켜기 좋은 맛.

▶ 추천하는 안주 조합

맥주 가게에서 제공되는 팝콘과 같은 기본 안주와도, 매콤달콤한 양념치킨과도 조합이 좋다. 탄산이 부담스럽지도 않은 정도인데다 깔끔하게 떨어지는 끝 맛은 양념치킨을 물리지 않게 무한 흡입하게 해 주는 부스터 역할을 해줄 수 있다. 재 구매 의사, 아주 높다! 5점 만점에 4점.

* 사진 속 팝콘 역시 GS25와 청정원의 신상 콜라보 제품. 맛소금 팝콘이라고 해서 더 달짝지근하거나 짭짤할 것이라는 기대에 부풀어서일까 개인적으로 이 맛도 저 맛도 아닌 딱 기본 팝콘 맛이었다. 맛소금을 더 넣으면 매력이 더 강력해질 듯하다.

이번 주 방구석 맥주 파티는 너희로 정했다!

사진 = 서정준 객원 기자

편집 = 김태인 에디터

김태인 인턴기자 taeinlylife@asiae.co.kr