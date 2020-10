터키·그리스 강진…외교부 "우리 국민 피해 아직 없어…영사조력"

"여진으로 인한 추가 피해 주의" 당부…교민사회와 긴밀 연락해 상황 파악

터키 이즈미르 등지에 재외국민 200여명

[아시아경제 임철영 기자] 외교부가 터키와 그리스 인근 해역에서 발생한 규모 7.0 지진으로 인한 현지 우리 국민의 피해는 없는 것으로 확인됐다고 밝혔다.

31일 외교부는 "교민단체와 기업 등을 대상으로 피해 현황을 알아본 결과 현재까지 우리 국민의 피해는 없는 것으로 확인됐다"고 설명했다. 이번 지진으로 피해가 큰 그리스 사모스섬에는 1명, 터키 이즈미르주에는 200여명, 쿠사다시 지역에는 5명의 한국 교민이 거주하고 있다.

외교부는 여진으로 인한 추가 피해가 발생할 가능성을 예방하기 위해 안전 공지를 하고 영사 조력을 위한 준비를 마쳤다. 외교부는 "주그리스대사관과 주터키대사관 홈페이지와 소설네트워크서비스(SNS) 안전 공지 등을 통해 현지 우리 국민을 대상으로 여진 등으로 인한 주의를 당부했다"고 설명했다. 이어 "교민사회와 연락을 유지하며 추가 피해상황을 지속적으로 파악하고 필요한 영사 조력을 제공할 예정"이라고 덧붙였다.

터키와 그리스를 강타한 강진으로 인해 31일(현지시간) 20여명이 사망한 것으로 알려졌다. 건물 등이 무너지면서 수백명이 아직 잔해에 깔려있어 인명피해는 더욱 늘어날 것으로 보인다.

터키 아나돌루통신과 일간 가디언 등에 따르면 터키 재난관리청(AFAD)은 규모 6.6의 지진으로 인해 이날 오전 기준 24명이 사망하고 최소 804명이 부상을 입은 것으로 집계됐다고 발표했다. 이번 지진으로 인한 피해는 대부분 터키에서 발생한 상태다. 이 외에도 그리스 사모스섬에서도 2건의 사망이 보고됐다고 가디언은 전했다.

이번 지진은 전날 오후 3시께 터키 서부 해안과 그리스 사모스섬 사이 에게해 해역에서 발생했다. 진앙은 그리스 사모스섬의 넹노 카를로바시온에서 14km 정도 떨어진 해역이라고 미국 지질조사국(USGS)이 밝혔다. 여진도 200차례 가까이 발생했다. USGS는 지진의 규모가 7.0, 터키 재난당국은 6.6이라고 밝혔다.

진앙이 터키 본토와 더욱 가까워 피해도 터키에서 집중적으로 발생했다. 특히 터키에서 세 번째로 큰 이즈미르의 피해가 컸다. 인구 450만명으로 고층 아파트 건물이 많은 곳이어서 일부 도심 지역은 폐허로 변했다고 AFP 통신이 전했다. 툰스 소예어 이즈미르 시장은 CNN과 인터뷰에서 이번 지진으로 건물이 최소 20개 가량 무너졌다면서 사망자 수가 늘어날 것으로 예상된다고 밝혔다.

터키 서안에는 지진 여파로 쓰나미가 발생해 해수면이 상승, 일부 도로가 침수되는 등 후속 피해도 잇따르는 것으로 전해졌다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr