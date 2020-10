'BBK 고발자' 김경준, "정치검찰 반드시 역사 재판대에 올려야"

이명박 전 대통령 실형 확정에 입장문



[아시아경제 이관주 기자] 이명박 전 대통령의 BBK 의혹을 제기했던 김경준 전 BBK 투자자문 대표가 "검찰의 진정한 변화를 위해서는 역사의 법정이 열려야 한다"는 입장을 밝혔다.

시민단체 내부제보실천운동이 31일 공개한 김씨의 입장문에서 김씨는 "이명박에게 면죄부를 줘 국민의 눈을 가렸던 당시 수사검사 김기동 전 부산지검장과 정호용 특검 등 당시 검찰은 반드시 역사의 재판대에 올려져야 한다"고 밝혔다.

그는 "십수년 전 BBK와 이 전 대통령의 관계를 폭로하기 위해 국내로 입국했다가 당시 검찰에 의해 진술이 묵살됐고, 입국의도를 조작한 일명 'BBK 가짜편지' 사건과 당시 노무현 정권의 사주에 의한 기획입국이었다는 누명으로 거짓말쟁이로 몰려 혼자 모든 죄를 뒤집어썼다"며 "수감자로써 기본권조차 보장받지 못한 채 십년 가까이를 복역했다"고 했다.

김씨는 BBK 사건과 관련해 2009년 징역 8년과 벌금 100억원을 확정받고 2017년 3월 만기 출소했으나, 강제퇴거 명령을 받고 출소 당일 국적지인 미국으로 강제송환된 바 있다.

이에 대해 김씨는 "뇌물과 각종 비리 사건으로 이 전 대통령의 대법원 확정판결이 이뤄진 현 시점까지 '그때는 틀리고, 현재는 맞다고 한' 검찰의 진정어린 반성과 정치검찰들의 왜곡된 형태에 대한 진실규명이 없다"고 비판했다.

김씨는 BBK 수사 당시 상황에 대해 "검찰에서 주가혐의 등에 관해 조사를 받을 당시 BBK 및 다스 실소유자가 이 전 대통령이라는 사실에 관해 검찰에 수차례 주장하고 증거자료를 제출했으나 완전히 묵살됐다"면서 "다스 유상증자에 사용된 도곡동 땅이 누구의 것인지와 BBK 사건과 관련된 제 경험, 제가 제출하는 자료만 갖고도 검찰은 다스의 주인이 누구인지와 BBK의 핵심 주동자가 누구인지 충분히 알 수 있음에도 당시 검찰은 외면했다"고도 주장했다.

김씨는 이어 "권력을 위해 저에 대한 모든 기본권 침해를 기획했던 정치검찰에 대한 역사적 단죄가 없다면 저의 고초가 보람도 없이 검찰 권력의 독립성과 국민의 인권보장은 요원할 것"이라고 덧붙였다.

마지막으로 김씨는 "대한민국은 진정한 검찰의 개혁을 위해 검찰의 인권침해와 권력지향을 밝힐 역사의 법정과 저와 같은 정치검찰의 피해자들이 조국을 위해 올라설 수 있는 증언대를 만들어 정의를 바로세워달라"고 요구했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr