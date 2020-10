[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 연하나가 근황을 알렸다.

연하나는 최근 자신의 SNS에 "레슨이 넘 많아서 업로드를 잘 못했어요"라며 "날씨가 많이 추워졌는데 몸 잘 챙기시고, 감기 조심하세요"라고 글과 사진을 올렸다.

사진 속 연하나는 운동복 차림으로 몸매라인을 과시했다.

