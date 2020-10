'금수저 아니고 김수저' 강다니엘 닮은꼴 광천김 모델, 알고 보니 회장 아들

[아시아경제 김봉주 기자] 강다니엘 닮은 '광천김 모델'이 실제 회사 대표 아들로 밝혀져 화제다.

28일 온라인 커뮤니티를 중심으로 '광천김 모델 궁금해서 문의한 후기'라는 게시물이 인기를 끌었다.

작성자는 최근 마트에서 구입한 광천김에 담긴 모델 사진을 공개하며 "친구들이 강다니엘이라고 하는데 아무리 봐도 아닌 것 같았다. 답이 안 나와서 회사에 전화를 했다"고 적었다.

작성자는 회사 측과의 통화에서 "저희 회장님 아들"이라는 상담원의 말에 웃음을 터뜨렸다고 전했다.

훈훈한 외모를 자랑하는 '회장님 아들'의 모습에 "진정한 김수저"라는 반응이 쏟아지면서 포털 사이트 실시간 검색어 순위에 오르기도 했다.

광천김은 '소문난 삼부자' 제품이다. 소문난 삼부자 측은 "(해당 모델이) 대학을 다니다 휴학하고 현재 군 복무 중이다"라며 "아이돌 연습생이나 모델 등이 전혀 아닌 그냥 일반인이다"라고 전했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr