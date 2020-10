감사원이 '월성 1호기 조기폐쇄 결정 타당성' 감사 결과를 공개한 20일 서울 종로구 감사원 앞에서 탈핵시민행동이 월성 1호기 폐쇄를 촉구하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.