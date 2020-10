한일 기업인 특별입국절차 시행에…日 LCC 여객편 첫 진출

[아시아경제 유제훈 기자] 인천국제공항공사는 일본의 저비용항공사(LCC)인 집에어(ZIPAIR Tokyo)가 지난 16일 인천~도쿄(나리타) 정기노선에 신규 취항헀다고 19일 밝혔다.

지난 2018년 설립된 집에어는 중·장거리를 타겟팅한 LCC로, 이번 인천~도쿄 노선은 해당 항공사의 첫 여객 노선이다. 집에어는 B787-800을 투입해 주 2회(화·금요일) 운항한다. 동계 시즌부터는 일요일을 더해 주 3회로 운항할 예정이다.

인천~나리타 노선엔 집에어 외에도 현재 대한항공, 아시아나항공, 진에어가 정기편을 운영 중이다.

조우호 인천공항공사 허브화전략처장은 "지난 8일부터 한일 기업인 특별입국절차가 시행된 가운데, 이번 취항을 통해 여객의 항공사 및 항공사 스케줄 선택 폭이 확대될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

