티웨이항공, 국내선 동계 항공권 특가행사…편도 9900원부터

[아시아경제 유제훈 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,555 전일대비 70 등락률 +2.82% 거래량 31,208 전일가 2,485 2020.10.19 10:25 장중(20분지연) 관련기사 성적은 별로여도 기대감 '쑥쑥' 항공株티웨이항공, 국내 LCC 첫 기내 화물 사업…첫 행선지 호치민티웨이홀딩스, BW 300억원 발행… 티웨이항공 유상증자 참여 close 은 오는 25일까지 자사 홈페이지 및 모바일을 통해 동계 국내선 항공권을 할인 판매한다고 19일 밝혔다.

이번 특가 행사는 티웨이항공이 취항하는 국내선 노선(7개)을 대상으로 실시되며, 탑승기간은 오는 25일부터 12월24일까지다.

특가운임은 편도총액 기준 김포·대구·광주·부산~제주노선 9900원, 청주~제주노선 1만1900원, 김포~부산노선 1만1000원, 광주~양양 노선 2만3900원부터 판매한다.

티웨이항공은 이와 더불어 이달 한 달 간 카드사 추가 할인 이벤트도 진행 중이다. 신한카드로 10만원 이상 결제 시 1만원 할인 쿠폰을 제공하며, 삼성·국민·NH농협카드로 5만원 이상 결제시엔 5000원, 10만원 이상 결제시엔 1만원 할인 가능한 쿠폰을 제공한다.

이밖에도 티웨이항공에서 항공권을 예약한 고객은 숙박 예약 어플리케이션 '여기어때' 12% 추가 할인, 카셰어링 업체 '쏘카' 최대 50% 할인 등을 제공한다. 왓챠 10일 무료 이용 쿠폰도 제공하는데, 탑승 전 미리 보고싶은 콘텐츠를 내려받아 기내에서 감상할 수 있다.

