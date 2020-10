애경산업, 루나 슬림 브로우 메이커

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 20,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,350 2020.10.19 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 '가습기 살균제 성분' 폐섬유화 유발한다애경, 동남아 최대 플랫폼 '쇼피' 진출랩신, 에어쉴드 비말차단 마스크 출시 close (대표이사 임재영)의 메이크업 전문 브랜드 루나에서 진짜 눈썹처럼 정교한 브로우 메이크업을 완성시켜 줄 '슬림 브로우 메이커'를 출시했다.

루나 슬림 브로우 메이커는 펜슬과 파우더를 하나에 담은 멀티 아이브로우 제품이다. 1.6mm의 얇은 펜슬은 정교하고 섬세한 브로우 메이크업이 가능해 눈썹을 원하는 모양으로 쉽게 연출할 수 있으며, 펜슬 반대편에 내장된 파우더로 눈썹 사이 빈틈을 채워 자연스럽고 깔끔한 브로우 메이크업을 연출할 수 있다.

루나 슬림 브로우 메이커는 맨살에도 쉽게 그려지는 부드러운 발림성으로 뭉침 없이 깔끔한 눈썹을 표현해준다. 또한 루나의 핵심 기술인 롱래스팅 기술을 적용해 유수분에도 번짐이나 지워짐이 적어 깨끗하고 선명한 눈썹을 오랫동안 유지시켜준다.

루나 슬림 브로우 메이커는 △붉은 톤의 밝은 모발에 적합한 오렌지 브라운 계열의 ‘카멜브라운’ △브라운 톤의 염색 모발에 적합한 브라운 계열의 ‘모카브라운’ △어두운 브라운 및 자연 모발에 적합한 다크 브라운 계열의 ‘그레이지’ 등 3종으로 출시돼 모발 색상에 따라 다양한 선택이 가능하다.

루나 관계자는 "최근 마스크에 가려져 보이지 않는 부분을 제외하고 비교적 시선이 많이 향하는 브로우 메이크업에 관심을 갖는 분들이 많아졌다”며 “루나 슬림 브로우 메이커는 얇은 심으로 섬세한 눈썹 표현이 가능해 마스크 메이크업에 적합한 자연스럽고 깔끔한 눈썹 연출에 도움을 주는 제품”이라고 말했다.

루나 슬림 브로우 메이커는 쿠팡, AK뷰티몰 등 온라인과 올리브영, 롭스 등 오프라인 채널에서 만나볼 수 있다.

