코로나 감염 중 외출한 트럼프…방역 무시한 정치쇼 논란

도널드 트럼프 미국 대통령이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 입원한 와중에 깜짝 외출을 한 것을 놓고 논란이 확산하고 있다.

대선이 한 달도 남지 않은 상태에서 병마와 싸워 이긴 '강한 전사'의 이미지를 부각하려는 전략이었지만, 방역 기본원칙조차 무시하는 '무지'를 드러냈다는 비판이 나온다.

워싱턴포스트(WP)에 따르면 트럼프 대통령은 4일(현지시간) 참모들에게 병원에 있는 게 지루해진 상태며 자신의 입원에 대한 보도를 보는 것이 지겹다고 말했다고 한다.

이러한 발언 이후 이뤄진 '트럼프 리얼리티 TV쇼' 진행자 출신 트럼프 대통령의 '쇼맨십' 연출은 너무도 즉흥적으로 진행된 탓에 백악관 공동취재단을 불러모으는 관계자들조차 공지를 받지 못한 상태였다고 WP가 전했다. 또한 이번 깜짝 외출은 '강함'을 보여주기 위해 마련된 것이라고 참모들이 WP에 전했다.

WP는 "트럼프 대통령과 의료진, 그리고 백악관 참모들은 (트럼프 대통령의) 상태가 호전되고 있다는 점을 강조하면서 그가 20만9000명 이상의 미국인을 죽인 바이러스에 별 영향을 받지 않는 모습을 부각하려고 애써왔다"고 전했다.

트럼프 대통령이 입원해 있는 동안 백악관 참모들이 그가 계속 업무를 보고 있다는 점을 강조하며 '승리한 전사'로 묘사한 것도 그 연장선이라는 것이다.

그러나 그의 참모들 사이에서는 이는 '정치적인 결정'이 될 수 있다는 우려가 나오고 있다. 게다가 상태가 악화해 다시 월터 리드 병원 신세를 지게 될 수 있다는 염려도 고개를 들고 있다.

WP는 백악관 내 코로나19 발병이 이어지는 데다 그 상황에 대한 정확한 내부 정보 공유가 이뤄지지 않아 트럼프 대통령이 백악관으로 복귀한다면 이는 그가 계속해서 보건보다 정치를 중시한다는 신호가 될 것이라는 일부 전문가들의 우려를 전했다.

특히 백악관의 제한되고 상충된 정보 제공 등으로 건강 상태를 둘러싼 혼선이 계속돼온 가운데 공중보건 가이드라인을 어긴 채 '격리 장소'를 이탈한 이러한 '깜짝 외출쇼'는 혼란을 더해줬다고 WP는 지적했다.

또한 대통령의 치료프로그램을 검토해온 의료 전문가들도 트럼프 대통령의 5일 백악관 복귀를 허용하려는 어떠한 시도도 의학적 과정에 대한 정치적 영향력을 둘러싸고 의문을 불러일으킬 것이라고 WP는 전했다.

CNN방송도 '트럼프 대통령은 코로나19로 입원해 있지만 여전히 팬데믹(세계적 대유행)을 심각하게 여기지 않는다'는 제목의 기사에서 "트럼프 대통령의 코로나19와의 싸움은 아직도 자신의 정치적 욕구보다 20만9000명의 목숨을 앗아간 팬데믹에 대한 책임있는 접근을 우선시하도록 자신을 설득해내지 못했다"고 꼬집었다.

방탄 스포츠유틸리티(SUV) 차량에 동승한 비밀경호국(SS) 요원들을 위험에 노출한 깜짝 외출쇼 '곡예'가 코로나19 확산을 막기 위한 정부의 권고사항을 또다시 무시한 행위였다는 것이다.

CNN은 "이는 대선이 겨우 29일 앞으로 다가온 상황에서 정치가 국가적 안녕에 대한 청지기로서의 대통령 의무를 대체함을 보여주는 노골적인 최근 사례"라고 비판했다.

CNN은 또한 '모순된 메시지'와 '반쪽짜리 진실'은 국가를 적절하게 운영하지 못하는 무능과 함께, 대통령의 건강 및 권력의 지속성에 대한 정확한 정보를 미국 국민 및 잠재적 해외 적성국들에 전달하는 것의 중요성에 대한 몰이해를 부각할 뿐이라고 지적했다.

한편 일본 대기업을 회원사로 둔 경제단체인 게이단렌(경제단체연합회)의 회장은 5일 트럼프 대통령이 코로나19에 걸린 것에 대해 "자업자득"이라고 말했다.

교도통신에 따르면 나카니시 히로아키 회장은 이날 온라인으로 열린 월례 기자회견에서 트럼프 대통령이 여러 사람이 모인 행사에 마스크를 쓰지 않고 참석한 점을 거론하며 "부주의한 것 아닌가. 어떤 의미에서 자업자득이라고 생각한다"고 지적했다.

