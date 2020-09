‘제55회 전국기능경기대회’ 전북 군산서 “개막”

철저한 방역조치 속, 기술경기 대회 중심으로 축소 개최

전국 17개 시·도 1,778명의 선수들이 참가

[군산=아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 국내 최대 숙련 기능인의 축제인 ‘제55회 전국기능경기대회가 14일 전북에서 개최됐다.

오는 21일까지 도내 4개 시·군, 7개 경기장에서 펼쳐지게 될 이번 대회는 지난 2004년 개최 이후 전북에서는 16년 만이다.

전북도에 따르면 ‘미래를 여는 천년 전북, 기술로 꽃피우다’라는 슬로건 아래 열리는 이번 대회는 고용노동부·전라북도·전라북도교육청이 공동주최하고, 한국산업인력공단·전라북도기능경기위원회가 주관한다.

이날 군산 컨벤션센터에서 열린 개회식에는 참가선수들을 격려하기 위해 이재갑 고용노동부 장관, 송하진 전북도지사, 김승환 전북교육감, 송지용 전북도의장, 김동만 산업인력공단 이사장, 장동섭 삼성기능올림픽 상무이사 6명과 선수대표 2명만으로 참석인원을 최소화해 진행했다.

코로나19 확산 방지를 위해 안전에 방점을 둔 주최측 방침에 따라 애초 계획됐던 축하 공연 등 식전행사와 대규모 환영 리셉션은 전면 취소됐다.

개회식은 17개 시·도 영상소개에 이어 공정한 경기를 약속하는 대표선수 선서, 정세균 국무총리 등의 영상 축사, 환영사, 토크쇼 순으로 진행됐으며 모든 행사과정은 유튜브로 전국에 생중계됐다.

송하진 전북도지사는 환영사에서 “코로나로 유난히 힘든 상황에서도 묵묵히 땀을 흘리며 훈련한 선수들에게 박수를 보낸다”며 참가선수들을 격려했다.

또한, “코로나19 확산 방지를 위해 주최기관들과 긴밀하게 협조하여 안심할 수 있을 정도로 방역대책을 꼼꼼히 준비했고, 철저하게 시행할 계획이다.”면서 “서로의 안전을 위해 불편하더라도 방역수칙 준수를 부탁드린다.”라고 당부의 말을 전했다.

이번 대회는 전국 17개 시·도 1,778명의 선수가 참가했다. 14일부터 21일까지 8일간 7개 경기장에서 분산 개최된다.

지역별로는 전주 1개소(전주공고), 군산 3개소(군산기계공고, 새만금컨벤션센터, ㈜명신), 익산 2개소(전북기계공고, 이리공고), 완주 1개소(완주 하이텍고)에서 자동차정비, 제과, 제빵, 석공예 등 총 50개 직종의 경기가 펼쳐질 예정이다.

경기장은 참가선수, 심사위원, 진행요원만 출입할 수 있으며, 지도교사, 학부모 등 일반 관람객의 출입은 엄격히 통제하고 무관중 경기로 진행된다.

대신해 기능경기대회에 관심 있는 도민 등 일반 관람객을 위해서 직종별 경기를 온라인으로 생중계할 예정이다.

전국기능경기대회는 기능 수준 향상을 위해 열리는 행사로 입상자에게 다양한 특전이 부여된다.

대회 입상자에게는 금메달과 1,200만 원 등 상금이 지급되고, 해당 분야 자격증 실기시험 면제 특전과 함께 국제기능올림픽대회 국가대표 선발전에 참가할 수 있는 자격이 부여된다. 또한, 병역 특례업체 취업을 통해 국방의 의무를 대신할 수 있다.

시상은 직종별 경기 종료 직후 각 경기장(메달리스트 플라자)에서 7개 분과 기술위원장이 시상하고 직종별 시상 장면은 오는 21일 10:00에 군산 컨벤션센터에서 열리는 폐회식에서 영상으로 송출할 예정이다.

한편, 이재갑 고용노동부 장관은 대회 참가선수들과 사전 영상질문에 답변형식으로 진행된 토크쇼에서 “현재 운영 중인 50개 직종에 대해 산업현장과의 연계성, 만족도 등을 분석해 내년 중에 직종 개편방안을 마련하겠다.”며 “월드클래스 300 등 우수기업과 일자리 MOU를 체결하는 등 입상선수들의 취업과 연계될 수 있게 하겠다.”고 말했다.

개최지 전북은 이번 대회 종합 5위 이상을 목표로 정하고 39개 직종 110명의 선수가 출전했다.

전북 선수단은 지난 6월 개최된 제50회 전북 기능경기대회를 통해 우수선수를 선발하고, 전략직종 육성 등 대회준비 종합전략을 수립하는 등 코로나19 재확산의 어려운 여건 속에서도 이번 대회에서 우수한 성적을 내기 위해 만반의 준비를 해 왔다.

전북은 지난 2019년 열린 제54회 부산대회에서 역대 최고 성적인 종합 6위를 달성한 바 있다.

그동안 대회를 준비해온 전북도 나석훈 일자리경제본부장은 “대면접촉과 집객을 최소화하기 위해 경기를 제외한 다른 행사 들을 취소하거나 비대면 온라인 방식으로 전환하고 철저한 방역대책을 시행해 안전한 경기가 될 수 있도록 최선을 다하겠다.”며 “이번 대회를 통해 숙련 기술에 대한 범국민적 관심을 높이는 한편, 숙련기술인들이 존중받고 특성화고 학생들이 미래의 꿈을 실현 할 수 있도록 다각적인 지원을 아끼지 않겠다.”고 말했다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr