이마트, 위조 상품권 의심…경찰에 수사 의뢰

일반 고객 피해는 없지만 피해자 방기하기 이한 선제적 조치

공식 상품권숍 이용 당부, 명절 앞두고 주의 필요

[아시아경제 임혜선 기자] 이마트는 최근 상품권 재판매점으로부터 위조 상품권 의심에 대한 문의를 받고 경찰에 수사를 의뢰했다고 21일 밝혔다. 현재까지 일반 고객 피해는 없는 것으로 파악되나 선의의 피해자를 미연에 방지하기 위한 선제적 조치다.

이마트는 고객이 상품권 구매 시 유의할 수 있도록 신세계 백화점, 이마트, SSG페이(PAY) 앱과 홈페이지에 관련 내용을 공지했다.

이마트는 사건 수사 의뢰와 함께 상품권 보안 강화를 위한 다양한 방법을 모색하는 한편 주요 사업장과 외부가맹점에 상품권 수취 시 주의사항을 공유할 계획이다.

이마트 관계자는 "안전한 상품권 구매를 위해 백화점, 이마트 등 공식 상품권 숍을 이용해 주시길 당부한다"면서 "명절을 앞두고 상품권 수요가 증가하는 기간 온라인 등을 통한 상품권 사기에 대한 각별한 주의가 필요하다"고 했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr