속보[아시아경제 조성필 기자 ]대법원 법원행정처는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 재확산 조짐을 보임에 따라 21일 전국 법원에 휴정을 권고했다.

