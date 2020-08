㈜코리아에너지, 군산시와 투자·고용 창출 ‘맞손’

군산2국가산단에 430억 원 투자, 270명 고용 창출

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 군산시가 전북도, 한국산업단지공단과 ㈜코리아에너지가 상호 신뢰를 바탕으로 차질 없는 투자와 고용 창출을 위해 손을 맞잡았다.

20일 시에 따르면 시청 면담실서 강임준 시장, 우범기 전북도 정무부지사, 김흥철 한국산업단지공단 전북지역본부장, 김지중 ㈜코리아에너지 대표이사 등이 참석한 가운데 투자협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 ㈜코리아에너지는 군산2국가산업단지 2만1500㎡ 부지에 430억 원을 투자해 270명의 고용 창출을 이끌어 낼 예정이다.

시는 전북도, 한국산업단지공단와 함께 관련 법령 및 조례에 따라 행·재정적 지원을 받을 수 있도록 적극 협조키로 했다.

또 신재생에너지 및 전기차 산업 등 산업구조의 다변화를 추진하고 있는 가운데 이번 투자협약으로 신재생에너지의 메카로서 군산의 입지가 더욱 견고해 질 것으로 기대된다.

강임준 시장은 “군산시와 전북도, 한국산업단지공단은 ㈜코리아에너지의 상생파트너로서 기업이 생산 활동에만 전념할 수 있도록 모든 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다”며 “㈜코리아에너지의 투자는 군산시가 신재생에너지 중심축으로 새만금에서 주도적인 역할을 해 나가는데 크게 기여할 것이다”고 말했다.

한편, ㈜코리아에너지는 태양광모듈을 제조하는 중소기업으로 새만금 지역 태양광 관련 사업 추진을 통해 고용창출 등 지역경제 활성화에 기여하겠다는 입장이다.

