전광훈, 대국민 입장문 발표…"정부 확진자 수 명백한 허점"

[아시아경제 송승윤 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산 사태의 중심에 선 전광훈 목사와 사랑제일교회 측이 입장문을 통해 "정부가 발표하는 확진자 수에 명백한 허점이 있다"고 밝혔다.

전광훈 목사와 사랑제일교회 측은 20일 한 언론사 전면광고를 통해 '대국민 입장문'을 내고 "정부는 사랑제일교회와 광화문 집회 참여단체, 참여 일반국민들을 상대로 무한대로 검사를 강요해 확진자수를 확대해가고 있다"며 이같이 주장했다.

이들은 "방역당국 지침에 따른 접촉자에 해당하지도 않고 무증상인 사람들에게도 무한대로 범위를 넓혀 검사를 받게 할 경우 당연히 모수가 확대돼 확진자 수가 많아지고 검사를 적게 하면 확진자 수는 적어진다"면서 "정부는 사랑제일교회 확진자 1명이 나오자 접촉자로 확인된 바 없고 교회에 수년간 나간 적 없다는 사람들에게도 검사를 강요해 그들 중 확진자가 나오면 모두 사랑제일교회 확진자라고 발표하고 있다"고 의혹을 제기했다.

사랑제일교회 측은 "방역당국 지침상 접촉자가 아닌 국민들에게 무한대로 명단 제출 강요, 검사 강요, 격리 강요를 하는 행위는 직권남용이며 불법 감금이다"라고 비판했다.

사랑제일교회 측은 "현재 방역당국은 공식 홈페이지에서 총 누적 검사자 수와 총 누적 확진자 수, 1일 신고 확진자 수는 공개하고 있는데 일일 검사 완료자 수는 공개하지 않고 있다. 앞으로도 숫자가 아닌 비율을 발표해야 한다"고 주장했다. 이어 교회 관련 확진자라고 발표된 모든 확진자들의 이동경로와 접촉시기 등 근거를 교회에 정보공개하라고도 촉구했다.

한편 방역당국은 사랑제일교회 교인이 코로나19 진단검사를 받으면 무조건 확진자로 나온다는 주장에 대해 '유언비어'라고 일축했다.

권준욱 중앙방역대책본부(방대본) 부본부장은 전날 질병관리본부에서 열린 정례 브리핑을 통해 "(코로나19) 검사 결과는 인위적인 조작이 불가능하다"며 "의사의 판단에 개입하는 것 또한 가능하지 않다는 점을 거듭거듭 강조하고 분명하게 말씀드린다"고 밝혔다.

앞서 일각에선 보건소가 일부러 이 교회 교인들만 코로나19 양성 판정을 내린다는 주장이 제기된 바 있다. 또 일부 확진 판정자의 검사 결과가 양성에서 음성으로 바뀌었다며 검사의 신뢰성에 문제가 있다는 주장까지 나왔다. 방역당국은 이런 소문을 '거짓뉴스'로 규정하고 검사 조작은 불가능하다는 점을 확언했다.

