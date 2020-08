[아시아경제 손선희 기자] 19일 일본의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일일 신규 확진자가 1000명을 넘어섰다.

일본 공영방송 NHK에 따르면 이날 오후 8시30분 기준 신규 확진자가 1070명이 보고됐다고 전했다. 최근 사흘 새 일본의 신규 확진자는 지난 16일 1020명, 17일 647명, 18일 919명이었으며 이날 다시 1000명을 넘었다.

현재까지 누적 확진자는 5만9559명, 사망자는 1159명이다.

특히 이날 신규 확진자는 수도인 도쿄(186명)보다 서일본 경제 중심지인 오사카가 187명으로 더 많았다.

