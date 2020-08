안전 영상 시청하면 선물…기아차, '그린라이트 키즈' 캠페인 진행

[아시아경제 성기호 기자] 기아자동차가 도로교통공단·한국자원봉사문화와 함께 어린이 교통안전 문화 확산에 앞장선다.

기아차는 '그린라이트 키즈' 캠페인의 일환으로 전국 초등학교 저학년 및 당사 고객을 대상으로 교통안전 놀이용품인 '그린라이트 교통안전키트' 1만개를 지원한다고 19일 밝혔다.

이번에 지원하는 '그린라이트 교통안전키트'는 ▲어린이 교통안전문화에 대한 다양한 문제 풀이 및 놀이가 가능한 교통안전 워크북 ▲교통안전문화에 대한 질문과 답변으로 구성된 OX카드 ▲어린이용 피크닉매트 등 어린이와 부모님이 함께 활용 할 수 있는 다양한 구성품으로 이뤄졌다.

'그린라이트 교통안전키트'는 다음달 1일부터 소진시까지 그린라이트 키즈 홈페이지를 통해 안전교육 영상 시청 후 개별 신청하면 받을 수 있다.

또한 4세대 카니발 출시를 기념해 기아차 홈페이지에서 진행중인 '카니발과 함께하는 그린라이트 키즈 캠페인' 이벤트를 통해 2000명을 추첨해 '그린라이트 교통안전키트'를 받을 수 있다.

아울러 기아차는 '대한민국 아동 행복 프로젝트-놀이공감 키트' 캠페인의 일환으로 강원도 및 전남 지역 아동들 에게도 '그린라이트 교통안전키트'를 제공할 예정이다.

기아차 관계자는 “그린라이트 키즈 캠페인이 초등학교 저학년을 비롯한 어린이 교통사고를 예방하는데 기여할 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 기아자동차는 다양한 사회공헌 사업을 통해 지속 전개해 교통안전문화 확산에 기여하는 브랜드가 되도록 노력할 것”이라고 말했다.

